16:11 (мск), источник: Аргументы и факты

Когда в России начнется бабье лето в 2024 году

Бабье лето — длительный теплый период осенью.

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Источник: Газета.Ру

В первой половине сентября в Россию, как правило, приходит бабье лето. Так называют затяжной период теплой погоды. Обычно тепло приходит после значительного похолодания. Синоптики рассказали, когда ждать тепла осенью 2024 года.

Что такое бабье лето?

Бабье лето — название теплого периода времени. На Руси «бабье лето» звалось «марфино лето». Оно означало период, когда женщины занимались заготовками созревших плодов на зиму. В других странах бабье лето называют по-разному: «бабушкино лето» в Германии, в Чехии — «паутинное лето», в Италии — «лето св. Мартина», в Америке — «индейское лето».

Когда в России начнется бабье лето в 2024 году?

В Центральной России бабье лето начнется 12 сентября. Продлится оно до 21-го числа, и температура воздуха может прогреваться до 23 градусов.

В Москве и области бабье лето может наступить с 14 по 21 сентября. Температура будет до 18−20 градусов.

В Сибири бабье лето наступит в октябре. До середины месяца там будет относительно тепло. А в южных регионах осень будет в принципе теплее обычного, и это позволит насладиться теплом и солнечными деньками.

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