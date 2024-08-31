Когда в России начнется бабье лето в 2024 году
Бабье лето — длительный теплый период осенью.
Бабье лето — длительный теплый период осенью.
В первой половине сентября в Россию, как правило, приходит бабье лето. Так называют затяжной период теплой погоды. Обычно тепло приходит после значительного похолодания. Синоптики рассказали, когда ждать тепла осенью 2024 года.
Бабье лето — название теплого периода времени. На Руси «бабье лето» звалось «марфино лето». Оно означало период, когда женщины занимались заготовками созревших плодов на зиму. В других странах бабье лето называют по-разному: «бабушкино лето» в Германии, в Чехии — «паутинное лето», в Италии — «лето св. Мартина», в Америке — «индейское лето».
В Центральной России бабье лето начнется 12 сентября. Продлится оно до 21-го числа, и температура воздуха может прогреваться до 23 градусов.
В Москве и области бабье лето может наступить с 14 по 21 сентября. Температура будет до 18−20 градусов.
В Сибири бабье лето наступит в октябре. До середины месяца там будет относительно тепло. А в южных регионах осень будет в принципе теплее обычного, и это позволит насладиться теплом и солнечными деньками.