Чем отличается мята от мелиссы
Оба растения имеют приятный запах и относятся к одному семейству.
Оба растения имеют приятный запах и относятся к одному семейству.
Многие путают мелиссу и мяту из-за того, что оба этих растения имеют зеленые листья и приятный аромат, а также активно используются в кулинарии и медицине. Более того, эти два травянистых ароматических растения относятся к одному семейству — яснотковые (в него также входят лаванда, базилик, розмарин и многие другие душистые травы).
Мята — это род многолетних, реже однолетних трав, включающих в себя десятки видов. В числе наиболее популярных мята перечная, мята колосистая, мята полевая и мята душистая. Все виды мяты содержат от 0,1 до 2% мятного масла, основу которого составляет ментол.
Мелисса — это многолетнее травянистое растение. Наиболее распространенным видом является мелисса лекарственная.
Мелисса имеет менее выраженный аромат, чем мята. Она обладает сладковатым ароматом с цитрусовой ноткой, благодаря чему ее прозвали лимонной мятой. Мята же пахнет довольно резко, горьковатым морозным ментолом.
Отличить растения можно и по форме листьев. У мелиссы они обладают светло-зеленым оттенком, более округлые, мягкие и нежные на ощупь, чем у мяты. Листики мелиссы имеют зубчики по краю, но они не острые, а закругленные.
У мяты листовые пластинки более продолговатые и заостренные, с маленькими зубчиками по краю. Листья растения довольно плотные и жесткие, могут различаться по степени морщинистости и цвету в зависимости от вида.
Также различается у растений форма стебля. Мята растет преимущественно вверх и уже там начинает ветвиться. Мелисса разветвляется более активно и по форме напоминает плотный кустик.
В период цветения мята образует «колосок», плотно покрытый маленькими цветочками фиолетового цвета. У мелиссы цветы распускаются прямо на стебле, в пазухах листьев, они могут быть не только фиолетовыми, но также белыми и лиловыми.
Есть разница и в выращивании этих растений. Мелисса лучше растет на солнце, а мята — в полутени. Мелиссе требуется больше влаги, чем мяте, и она более устойчива к холоду.
Мяту и мелиссу широко используют в кулинарии: добавляют в чай и другие напитки, а также различные блюда. Также оба растения используются в медицинских целях. И мята, и мелисса применяется как успокаивающее средство при бессоннице, стрессе и тревоге. Мята также известна освежающими свойствами: используется для улучшения дыхания, снятия тошноты и рвоты. Помимо этого, это растение помогает при болях в животе и спазмах желудка, а также стимулирует аппетит. Мелисса тоже улучшает пищеварение, кроме того помогает снизить уровень холестерина в крови и может использоваться для лечения головной боли и мигрени.
Источники: https://kubnews.ru https://dzen.ru