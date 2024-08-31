09:22 (мск), источник: © РИА Новости

У берегов Курил произошло землетрясение

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 31 авг — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в субботу в Тихом океане — у побережья южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.

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У берегов Курил произошло землетрясение | Источник: © РИА Новости

«Землетрясение магнитудой 4,7 зарегистрировано 31 августа в 10.14 (2.14 мск). Эпицентр находился в 104 километрах восточнее необитаемого курильского острова Симушир. Очаг располагался на глубине 23 километров», — рассказала собеседница агентства.

По ее словам, данные об ощутимости в населенных пунктах Курильских островов не поступали.

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