Здоровое варенье. Как сделать его не только вкусным, но и полезным
В августе сады ломятся под тяжестью плодов. Самое время варить варенье. Как сделать его не только вкусным, но и полезным?
В августе сады ломятся под тяжестью плодов. Самое время варить варенье. Как сделать его не только вкусным, но и полезным?
Наш эксперт — врач-диетолог ФИЦ питания и биотехнологии Наталья Денисова.
Варенье любят все. Разве что диетологи относятся к нему без восторга: при варке большинство витаминов и биологически активных веществ разрушается, зато сахара в варенье в избытке. Но есть компромиссные варианты, как вкусное сделать полезным.
Пектин снизит калорийность десерта, поможет сохранить в нём больше витаминов и минеральных веществ, сократит процесс приготовления до 5−10 минут. Пектин выводит из организма излишки холестерина, тяжёлые металлы и прочие вредные вещества. Он нормализует моторику ЖКТ, благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему.
Ингредиенты: 2 кг яблок, 1 кг сахара, 40 г пектина.
Нарежьте яблоки, засыпьте сахаром и варите 10 минут.
Добавьте пектин и готовьте 5−10 минут.
Плюсы здесь практически такие же, что и в предыдущем варианте: меньше сахара, быстрее готовится. Кроме того, семена чиа придают лакомству желеобразную текстуру и служат источником полезных жирных кислот омега-3 и омега-6.
Ингредиенты: 350 г черники, 100 г семян чиа, 2 ч. л. мёда, 1 лимон, 2 мл ванильного экстракта.
Выложите чернику и семена чиа в чашу блендера и взбейте.
Добавьте мёд, сок и тёртую цедру лимона, ванильный экстракт.
Перемешайте, переложите в банку и храните в холодильнике.
Стевия — самый безопасный из натуральных подсластителей. Его сладость в 5 раз выше, чем у сахара. При низкой калорийности стевия богата флавоноидами, аминокислотами, минералами и витаминами. Полезна она и для коррекции обмена веществ. При этом не вызывает аллергии и даже используется при лечении аллергодерматозов.
Ингредиенты: 1 кг слив, 200 г стевии.
Залейте сливу небольшим количеством воды, добавьте стевию и доведите на тихом огне почти до кипения.
Остудите и повторите ещё 2 раза.
После третьего раза варите несколько минут, затем закатайте варенье в банки.
В быстрозамороженных ягодах остаются все витамины и минералы. Поэтому данный вариант самый оптимальный. Известно, что при хранении в замороженном виде содержание полифенолов в ягодах не только не снижается, но и повышается в течение полугода хранения. Правда, к восьмому месяцу уровень полифенолов снижается до исходного.
Ингредиенты: 1 кг любых ягод, 200 г стевии.
Пропустите ягоды через мясорубку или просто разомните.
Добавьте стевию и перемешайте.
Разложите смесь по небольшим порционным ёмкостям и заморозьте.
В любое время года доставайте из морозилки, размораживайте 10 минут при комнатной температуре и ешьте летнее лакомство, содержащее живые витамины.