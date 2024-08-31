10:15 (мск), источник: Аргументы и факты

Здоровое варенье. Как сделать его не только вкусным, но и полезным

В августе сады ломятся под тяжестью плодов. Самое время варить варенье. Как сделать его не только вкусным, но и полезным?

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​Наш эксперт — врач-диетолог ФИЦ питания и биотехнологии Наталья Денисова.

Варенье любят все. Разве что диетологи относятся к нему без восторга: при варке большинство витаминов и биологически активных веществ разрушается, зато сахара в варенье в избытке. Но есть компромиссные варианты, как вкусное сделать полезным.

1 способ: заменить часть сахара пектином

Пектин снизит калорийность десерта, поможет сохранить в нём больше витаминов и минеральных веществ, сократит процесс приготовления до 5−10 минут. Пектин выводит из организма излишки холестерина, тяжёлые металлы и прочие вредные вещества. Он нормализует моторику ЖКТ, благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему.

Яблочное варенье с пектином

Ингредиенты: 2 кг яблок, 1 кг сахара, 40 г пек­тина.

Способ приготовления:

Нарежьте яблоки, засыпьте сахаром и варите 10 минут.

Добавьте пектин и готовьте 5−10 минут.

2 способ: заменить часть сахара семенами чиа

Плюсы здесь практически такие же, что и в предыдущем варианте: меньше сахара, быстрее готовится. Кроме того, семена чиа придают лакомству желеобразную текстуру и служат источником полезных жирных кислот омега-3 и омега-6.

Черничный джем с семенами чиа

Ингредиенты: 350 г черники, 100 г семян чиа, 2 ч. л. мёда, 1 лимон, 2 мл ванильного экстракта.

Способ приготовления:

Выложите чернику и семена чиа в чашу блендера и взбейте.

Добавьте мёд, сок и тёртую цедру лимона, ванильный экстракт.

Перемешайте, переложите в банку и храните в холодильнике.

3 способ: заменить сахар стевией

Стевия — самый безопасный из натуральных подсластителей. Его сладость в 5 раз выше, чем у сахара. При низкой калорийности стевия богата флавоноидами, аминокислотами, минералами и витаминами. Полезна она и для коррекции обмена веществ. При этом не вызывает аллергии и даже используется при лечении аллергодерматозов.

Сливовое варенье на стевии

Ингредиенты: 1 кг слив, 200 г стевии.

Способ приготовления:

Залейте сливу небольшим количеством воды, добавьте стевию и доведите на тихом огне почти до кипения.

Остудите и повторите ещё 2 раза.

После третьего раза варите несколько минут, затем закатайте варенье в банки.

4 способ: приготовить варенье-мороженое

В быстрозамороженных ягодах остаются все витамины и минералы. Поэтому данный вариант самый оптимальный. Известно, что при хранении в замороженном виде содержание полифенолов в ягодах не только не снижается, но и повышается в течение полугода хранения. Правда, к восьмому месяцу уровень полифенолов снижается до исходного.

Ягодное варенье-мороженое

Ингредиенты: 1 кг любых ягод, 200 г стевии.

Способ приготовления:

Пропустите ягоды через мясорубку или просто разомните.

Добавьте стевию и перемешайте.

Разложите смесь по небольшим порционным ёмкостям и заморозьте.

В любое время года доставайте из морозилки, размораживайте 10 минут при комнатной температуре и ешьте летнее лакомство, содержащее живые витамины.

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