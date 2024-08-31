14:10 (мск), источник: ТАСС

В Крыму пострадали около 40 строений из-за сильного ветра

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 августа. /ТАСС/. Около 40 домов и хозяйственных построек пострадали в селе Холмовке Бахчисарайского района в Крыму из-за сильного ветра, в селе частично нет газа, пострадавших среди людей нет. Об этом ТАСС сообщила и.о. главы администрации района Анжелика Ястребова.

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Источник: Reuters

«Я сейчас сама нахожусь в Холмовке. Вчера вечером здесь прошел кратковременный сильный ливень вместе с сильными порывами ветра. Пострадали около 40 домов и хозпостроек, серьезные повреждения кровли на шести домах. Пострадавших среди людей нет», — рассказала Ястребова.

По ее словам, из-за порывов ветра упавшее дерево повредило газопровод и газа пока нет на двух улицах, восстановление ожидается в понедельник. Восстановлено электроснабжение в селе в домах и уличное освещение, много упавших веток. Власти села и района осуществляют подворовой обход для выявления повреждений и определения помощи.

Ранее Главное управление МЧС России по региону объявило штормовое предупреждение на 30 — 31 августа. Ожидаются локальные сильные ливни, грозы, град, шквалистое усиление ветра 20 — 25 м/с. В Крыму местами небольшой дождь, пасмурно, температура воздуха +26.

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