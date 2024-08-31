В Крыму пострадали около 40 строений из-за сильного ветра

«Я сейчас сама нахожусь в Холмовке. Вчера вечером здесь прошел кратковременный сильный ливень вместе с сильными порывами ветра. Пострадали около 40 домов и хозпостроек, серьезные повреждения кровли на шести домах. Пострадавших среди людей нет», — рассказала Ястребова.
По ее словам, из-за порывов ветра упавшее дерево повредило газопровод и газа пока нет на двух улицах, восстановление ожидается в понедельник. Восстановлено электроснабжение в селе в домах и уличное освещение, много упавших веток. Власти села и района осуществляют подворовой обход для выявления повреждений и определения помощи.
Ранее Главное управление МЧС России по региону объявило штормовое предупреждение на 30 — 31 августа. Ожидаются локальные сильные ливни, грозы, град, шквалистое усиление ветра 20 — 25 м/с. В Крыму местами небольшой дождь, пасмурно, температура воздуха +26.