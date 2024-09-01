Почему говорят, что можно купаться только после трёх гроз, и правда ли это
С купанием связано множество народных примет.
С купанием связано множество народных примет.
Народных примет существует великое множество. Чаще всего они обобщают опыт вековых наблюдений и имеют под собой логическую основу. Многим известна примета, что купаться в водоемах можно только после третьей грозы. Почему наши предки считали грозы — разбирался aif.ru.
Нашим далеким предкам отводилось не так много времени на летние купания — меньше месяца. По народным приметам нельзя окунаться в водоемы до Ивана Купалы (7 июля). До этого дня в реках и озерах слишком шалят русалки и прочие духи глубин, они легко могут утянуть на дно тех, кто осмелится войти в воду. А в Купальную ночь вся нечисть сбегает из воды на сушу, и начиная с этого времени купаться можно безопасно.
А 2 августа купальный сезон традиционно заканчивался. На Руси верили, что в этот день Илья Пророк проносится по небу на своей колеснице, и тех, кто полезет купаться, поразит громом и молнией. Считалось, что после Ильина дня водоемы становятся смертельно опасными: судорога ноги сведет, или еще какая напасть приключится. Связаны эти поверья были с поворотом сезона к осени, вода охлаждается, и риск заболеть после купания увеличивается в разы.
Первые грозы, как правило, начинаются в конце весны. Знаменитую майскую грозу воспел Тютчев, мы все это помним со школьной скамьи. Но если отбросить лирику, то синоптики объяснят, что грозы возникают, когда в одном месте воздух сильно нагревается, а в другом — сильно охлаждается. И там, где встречается теплый и влажный воздух с сухим и холодным, появляется грозовая туча — с громом, молниями и сильным ливнем.
То есть первая гроза приходит, когда на улице достаточно потеплело, а после третьей грозы вода в открытых водоемах уже прогревается настолько, что можно купаться.
Эта примета появилась после многолетних наблюдений за погодой. Наши предки давно заметили связь между грозой и жарой. Возможно, именно три грозы упомянуты в примете потому, что это вообще любимая цифра для народных сказок, былин и пословиц.
Конечно, это всего лишь примета, и вы сами можете выбирать — верить в нее или нет. Но наши предки при помощи пословиц и поговорок передавали из поколения в поколение правила безопасности.