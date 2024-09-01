Метеорологи поменяли прогноз и предупредили о надвигающейся аномалии
Достаточно неожиданным образом — буквально за день до первого месяца осени, синоптики изменили прогноз на сентябрь.
Достаточно неожиданным образом — буквально за день до первого месяца осени, синоптики изменили прогноз на сентябрь.
Оказывается, бархатное и безмятежное бабье лето будет только в Москве и Подмосковье, а не по всей России, как было заявлено раньше. В остальных регионах жители будут мёрзнуть и мокнуть.
Специалисты отметили, что в начале осени во многих уголках страны теперь стоит готовиться к суровым условиям. Нас ждут климатические аномалии, о которых метеорологи даже не подозревали ещё вчера. Новый прогноз на сентябрь, если изъясняться языком зумеров, жёсткий. Осень в ряде районов России должна начаться с резкого обвала холода.
Так, синоптики фактически отменили традиционный возврат тепла. Обычно в начале осени еще стоит теплая и сухая погода, которая называется бабьим или индийским летом. Но в этот раз ждать тепла в сентябре не стоит, например, в районе Урала. Температура будет на уровне всего около 9 градусов, а ночью уже будут заморозки. Зато дождей должно быть меньше обычного.
То же самое касается и Сибири, где температура резко пойдет на снижение после 10 сентября. Столбики термометров опустятся ниже 12 градусов, а помимо этого начнутся регулярные дожди и усилится ветер. Например, в Омске будет всего плюс 6 градусов в сочетании с ливнями. Также в некоторых районах возможен первый снег уже в сентябре.
Неожиданно отменили бабье лето синоптики для Санкт-Петербурга, Приморья, Дальнего Востока и всего северо-запада нашей страны.
Зато в Москве, как и прогнозировалось ранее, будет тепло и сухо. Месяц начнется с 25 градусов, и далее аномальное тепло сохранится надолго. А на юге России и вовсе продолжится лето с температурой выше 27 градусов и водой в море как парное молоко.
— В столичном регионе в сентябре осадков выпадет на 20% меньше нормы, и все это из-за засушливой первой декады месяца, — рассказал ведущий специалист метеоцентра «Фобос» Евгений Тишковец. — А вот в октябре погода вернется к привычным показателям. Температура будет чуть выше нормы — всего на один градус, а количество осадков ожидается в пределах нормы. Ноябрь также не принесет сюрпризов с температурой, но приготовьтесь к большему количеству дождей — их будет на 10−20% больше обычного.
Но главный прогноз — зима ожидается аномально теплой.