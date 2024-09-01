Крупнейший ледник Тянь-Шаня тает на глазах
Ученые обеспокоены экологической ситуацией.
Ученые обеспокоены экологической ситуацией.
Ледник продолжает таять ускоренными темпами. В прошлом году во время экспедиции по наблюдению за ледниками на Пахтакоре была установлена свая длиной 3 метра — для измерения состояния ледяного покрова. В этом году во время повторной экспедиции выяснилось, что ледник заметно уменьшился в объеме — ледник отошел от сваи на 20 метров. А объем ледяного покрова уменьшился на 3 метра. Ученые признают, что это весьма высокие темпы таяния ледника. Это вызывает их опасения, поскольку от состояния ледника зависит экосистема всего горного массива. В том числе это влияет на снабжение водой окружающих территорий.