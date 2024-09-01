16:08 (мск), источник: ТАСС

В Крыму ожидают ливни и шквал до 25 м/с

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Ливни, грозы, град и шквал до 25 м/с ожидаются в Крыму в ближайшие часы. Спасатели предупреждают о вероятности возникновения аварий на объектах энергетики и ЖКХ. Об этом сообщается на сайте главного управления МЧС России по региону.

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Источник: AP 2023

«Штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях по Республике Крым 1 сентября. По данным крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ближайшие 1−2 часа и до конца дня 1 сентября в центральных, южных и восточных районах Крыма ожидаются сильные ливни, грозы, град, шквал 20−25 м/с», — говорится в сообщении.

Спасатели предупреждают о высокой вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, подтопления территорий и просят жителей исключить выход в горнолесную местность, на набережные и берегоукрепительные сооружения.

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