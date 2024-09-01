16:02 (мск), источник: ТАСС

В Черном море произошло землетрясение магнитудой 4 на глубине 10 км

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 4 произошло в Черном море на глубине 10 км. Об этом сообщается на сайте геофизической службы исследовательского центра РАН.

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Источник: Reuters

«Параметры землетрясения в регионе: Крымский регион, дата 1 сентября 2024 года в 02:50:57 (05:50:57 мск — прим. ТАСС), глубина 10 км, магнитуда 4», — говорится в сообщении.

В соответствии с координатами эпицентр находился в 70 км к юго-западу от Керчи и в 55 км к юго-западу от Тамани. В институте сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского ТАСС сообщили, что в настоящее время идет обработка данных.

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