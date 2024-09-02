В Гидрометцентре спрогнозировали до +28 градусов в Москве 2 сентября
Небольшая облачность и температура до +28 градусов ожидают жителей столичного региона 2 сентября. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.
Небольшая облачность и температура до +28 градусов ожидают жителей столичного региона 2 сентября. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.
Температура воздуха в Москве днем будет колебаться от +26 до +28 градусов, а ночью упадет до +11 градусов.
В Московской области днем температура будет варьироваться от +24 до +29 градусов, а ночью снизится до +8.
Ожидается юго-восточный ветер со скоростью до 8 м/с. Атмосферное давление составит 756 мм ртутного столба. Осадков не ожидается.
Ранее, 30 августа, научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что конец лета и начало сентября будут очень теплыми. Синоптик также сообщил о высоком классе пожарной опасности в европейской части страны и на севере.