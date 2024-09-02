05:49 (мск), источник: Известия

В Гидрометцентре спрогнозировали до +28 градусов в Москве 2 сентября

Небольшая облачность и температура до +28 градусов ожидают жителей столичного региона 2 сентября. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Сейчас в Ричмонде: +26° 2 м/с 84% 756 мм рт. ст. +28°
Источник: Агентство «Москва»

Температура воздуха в Москве днем будет колебаться от +26 до +28 градусов, а ночью упадет до +11 градусов.

В Московской области днем температура будет варьироваться от +24 до +29 градусов, а ночью снизится до +8.

Ожидается юго-восточный ветер со скоростью до 8 м/с. Атмосферное давление составит 756 мм ртутного столба. Осадков не ожидается.

Ранее, 30 августа, научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что конец лета и начало сентября будут очень теплыми. Синоптик также сообщил о высоком классе пожарной опасности в европейской части страны и на севере.

 Перелетели границы: что было целью украинской атаки на города России
Инициалы наказуемы: банки КНР не принимают деньги из-за русских имен в платежках
MailО компанииРеклама
Обратная связьО проектеО технологиях рекомендацийИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»