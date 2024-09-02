11:31 (мск), источник: Аргументы и факты

Какие грибы собирать в октябре

Октябрь — последний месяц, когда грибов в России все еще очень много.

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Источник: Соцсети

В октябре в России много грибов, особенно если погода держится теплой и влажной. Но и в прохладный дождливый месяц без добычи вы не останетесь — есть много видов грибов, которые предпочитают холод и комфортно чувствуют себя при низких температурах.

Какие грибы попадаются в разных регионах России в октябре?

В Москве и Московской области в октябре продолжают расти белые грибы, маслята, рыжики и лисички. Все еще встречаются подосиновики и подберезовики, можно найти осенние опята. А еще из съедобных осенних грибов: мокруха, рядовка фиолетовая и дымчатая говорушка. Только помните, некоторые разновидности мокрух и рядовок занесены в Красную книгу, поэтому заранее изучите виды грибов, за которые грозит штраф в 1 миллион рублей или тюрьма. Мы публиковали полный список с фото.

В Ленинградской области в октябрьском лесу можно встретить вешенки, рыжики, опята, шампиньоны, подосиновики, а также грузди.

В Центральной России в октябре пора осенних опят. Тех, что растут под уже опавшей листвой. Кроме того, встречаются так называемые польские грибы, которые относятся к роду моховиков. Ценители ставят их в один ряд с белыми грибами.

В Сибири октябрь богат белыми грибами, лисичками, маслятами и опятами.

В октябре в лесах Республики Башкортостан встречаются опята, грузди и скрипицы.

За грибами лучше отправляться в первой половине дня. Аккуратно срезайте гриб, чтобы не нарушить грибницу. Еще лучше сразу очистить гриб от грязи и налипшей листвы, и только потом положить его в корзинку.

Помните про главное правило: если вы не уверены в грибе, то не берите его, может попасться ядовитый двойник привычного опенка или лисички. Также не рекомендуется даже съедобные грибы собирать вдоль дороги, возле свалок или промышленных предприятий.

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