Вильфанд рассказал, в каких регионах ожидаются заморозки в начале сентября
МОСКВА. /ТАСС/. Заморозки ожидаются в некоторых регионах России в начале сентября. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
МОСКВА. /ТАСС/. Заморозки ожидаются в некоторых регионах России в начале сентября. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
«В начале месяца в Кургане, на самом юге Уральского федерального округа, а также на юге Тюменской области прогнозируются заморозки ночью от минус 2 до минус 5 градусов», — сказал он.
В Омской области ночная температура воздуха может опуститься до минус 5 градусов, в Новосибирской, Оренбургской областях и Башкирии — до минус 2 градусов, в Забайкальском крае — до минус 3 градусов. «Это связано с тем, что по восточной периферии антициклона проходят холодные воздушные массы с Северного Ледовитого океана», — пояснил метеоролог.
Сильные осадки в ближайшие дни пройдут в Магадане и на Камчатке, что связано с прохождением циклона. «Но сложная погода минует Владивосток», — отметил Вильфанд.
В Калмыкии 2 сентября прогнозируется пыльная буря с порывами ветра до 20−24 м/с ввиду длительного отсутствия осадков.