В Москве ожидается июльская погода

«До среды температура в Москве составит 26−28 градусов, она будет на 5−7 градусов выше нормы. В четверг и пятницу температура ожидается в диапазоне 20−25 градусов, что на 3 значения выше климатической нормы», — отметил Вильфанд.
Он уточнил, что в связи с малооблачной погодой охлаждение подстилающей поверхности будет происходить быстрее. Ночные температуры составят 9−12 градусов, по области показатель может опуститься до 6 градусов.
Метеоролог отметил, что давление всю неделю будет превышать норму на 10−12 мм ртутного столба, поэтому в регионе будет солнечно.