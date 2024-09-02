08:20 (мск), источник: ТАСС

В Москве ожидается июльская погода

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Температура выше нормы на 6−7 градусов ожидается в Москве в начале недели, начиная с четверга — на 3 градуса. Об этом рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Сейчас в Ричмонде: +24° 3 м/с 94% 756 мм рт. ст. +23°
Источник: Михаил Терещенко/ТАСС

«До среды температура в Москве составит 26−28 градусов, она будет на 5−7 градусов выше нормы. В четверг и пятницу температура ожидается в диапазоне 20−25 градусов, что на 3 значения выше климатической нормы», — отметил Вильфанд.

Он уточнил, что в связи с малооблачной погодой охлаждение подстилающей поверхности будет происходить быстрее. Ночные температуры составят 9−12 градусов, по области показатель может опуститься до 6 градусов.

Метеоролог отметил, что давление всю неделю будет превышать норму на 10−12 мм ртутного столба, поэтому в регионе будет солнечно.

 "Началось стихийное ополчение. Люди выходили с тем, что у них было, даже старики: с кирками, лопатами, с оружием"
Что известно о бывшем замминистра обороны, которого задержали по подозрению в мошенничестве
MailО компанииРеклама
Обратная связьО проектеО технологиях рекомендацийИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»