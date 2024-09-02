Лето в Москве вошло в семерку самых теплых с 1879 года

Синоптик уточнила, что август в Москве был сухим и солнечным. Средняя месячная температура воздуха составила 18,8 градуса, что на 1,1 градуса выше нормы. На ведущей метеостанции столицы, ВДНХ, максимальная температура в августе ни разу не достигла 30 градусов, а больше всего осадков выпало 1 августа.
«Средняя температура воздуха в Москве летом 2024 года оказалась на два градуса выше нормы, оно вошло в число семи самых теплых с 1879 года, из них четыре таких сезонов было в XXI веке. По количеству осадков их было почти на 20% больше летней нормы, основной вклад в сезонную сумму внес рекордно дождливый июнь», — написала Позднякова.