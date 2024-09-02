10:11 (мск), источник: ТАСС

В Санкт-Петербурге ожидается температура 21−27 градусов

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Температура воздуха днем в Санкт-Петербурге в ближайшие дни может достигать 27 градусов, осадков не прогнозируется, погода будет солнечной. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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Источник: Florstein/CC BY-SA 4.0

«В Санкт-Петербурге в ближайшие дни прогнозируется антициклональный режим погоды, это приведет к тому, что температурный фон повысится, будет солнечно, без существенных осадков. Температура составит от 21 до 27 градусов», — рассказал метеоролог.

Он уточнил, что ночные температуры в регионе ожидаются около 15 градусов.

Вильфанд добавил, что 31 августа были зафиксированы температурные рекорды: в Санкт-Петербурге — 28,8 градуса, предыдущее значение составляло 27,9 и было отмечено в 1938 году; в Петрозаводске значение достигло 28 градусов, до этого рекордное значение фиксировалось в 1963 году — 25,1 градуса.

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