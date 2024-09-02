В Санкт-Петербурге ожидается температура 21−27 градусов

«В Санкт-Петербурге в ближайшие дни прогнозируется антициклональный режим погоды, это приведет к тому, что температурный фон повысится, будет солнечно, без существенных осадков. Температура составит от 21 до 27 градусов», — рассказал метеоролог.
Он уточнил, что ночные температуры в регионе ожидаются около 15 градусов.
Вильфанд добавил, что 31 августа были зафиксированы температурные рекорды: в Санкт-Петербурге — 28,8 градуса, предыдущее значение составляло 27,9 и было отмечено в 1938 году; в Петрозаводске значение достигло 28 градусов, до этого рекордное значение фиксировалось в 1963 году — 25,1 градуса.