Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил многокилометровый столб пепла
Шлейф протянулся на 220 км на восток-северо-восток от вулкана.
Шлейф протянулся на 220 км на восток-северо-восток от вулкана.
За последние сутки вулкан Шивелуч на Камчатке трижды выбросил пепел — на 8, 4 и 4,5 км. Шлейф пепла протянулся на 220 км на восток-северо-восток от вулкана, говорится в телеграм-канале Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
Согласно данным с камер видеонаблюдения на Ключевской вулканостанции, первые признаки активности вулкана проявились 1 сентября около 22:45 по камчатскому времени. Уже в 23:30 пепел поднялся на высоту 8 км над уровнем моря. Шлейф пепла протянулся на 50 км на северо-восток от вулкана. На Камчатке введен оранжевый код авиационной опасности. В Институте предупредили, что активность вулкана опасна для местных и международных авиаперевозок.
На следующий день, 2 сентября, в 13:40 по камчатскому времени Шивелуч вновь выбросил пепел — в этот раз на 4 км над уровнем моря. Шлейф пепла протянулся на 65 км на северо-восток от вулкана.
В 17:20 по камчатскому времени пепел вновь поднялся на 4,5 км, а шлейф пепла протянулся на 220 км на восток-северо-восток от вулкана.
Шивелуч — один из наиболее крупных вулканов Камчатки. Это самый северный активный вулкан полуострова. Он включает три основные структуры: вулкан Старый Шивелуч, древнюю кальдеру и активный вулкан Молодой Шивелуч. Высота лавового купола Молодого Шивелуча — 2500 м. Вулкан находится на расстоянии около 50 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района и в 450 км от Петропавловска-Камчатского. Старое название вулкана — Суелич — в переводе с языка коренных жителей Камчатки ительменов означает «курящаяся гора».
Вулкан представляет потенциальную опасность для международных и местных авиалиний, проходящих в районе Камчатки, так как высота его пепловых выбросов может достигать 3−20 км над уровнем моря, пепловые облака могут протягиваться на сотни километров от вулкана в различных направлениях.
Последнее крупное извержение на вулкане Шивелуч случилось 18 августа. Тогда в воздух поднялся столб пепла высотой 8 км, а шлейф протянулся на 492 км на юго-восток от вулкана. Был введен красный код авиационной опасности.
11 апреля 2023 года сообщалось, что из-за выбросов пепла Шивелучем на высоту 15−20 км был введен красный код авиаопасности. Размер пеплового облака — 400 на 270 км. Оно распространилось на 500 км на северо-запад. В пострадавших после извержения вулкана поселках Ключи и Козыревск и селе Майское был введен режим ЧС. В расположенных в 50 км от вулкана Ключах на снег выпал пепел, а небо из-за него почернело. Директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексей Озеров назвал пеплопад сильнейшим в Ключах за 60 лет. Из-за извержения разрушился купол вулкана и образовался кратер диаметром более 1 км.