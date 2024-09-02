11:07 (мск), источник: АиФ Черноземье

Первая неделя осени на Орловщине будет жаркой

Данные регионального Гидрометцентра.

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Прогнозом на новую рабочую неделю поделились с орловцами сотрудники регионального Гидрометцентра.

2 сентября в области переменная облачность. Без существенных осадков. Температура будет варьироваться от +29° до +30°.

3 сентября переменная облачность. Без существенных осадков. Температура ночью будет варьироваться от +11° до +13°, днём — от +27° до +29°.

4 сентября ожидается переменная облачность. Температура ночью составит +13°, днём — +28°.

5 сентября синоптики прогнозируют солнечную погоду. Ночью столбики термометров покажут +11°, днём воздух прогреется до +25°.

6 сентября солнечно. Температура ночью составит +10°, днём воздух прогреется до +25°.

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