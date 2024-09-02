14:48 (мск), источник: ТАСС

В Мурманской области лето стало самым теплым за историю наблюдений с 1936 года

МУРМАНСК, 2 сентября. /ТАСС/. Лето в Мурманской области стало самым теплым за последние 88 лет. Температурные максимумы побиты не были, однако рекорд был поставлен за счет продолжительности жарких и сухих периодов, составивших более половины календарного лета, сообщили ТАСС в Мурманском гидрометцентре.

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Источник: Аргументы и факты

«По оперативным данным, это лето в Мурманской области стало самым теплым с 1936 года — за всю историю наблюдений. Абсолютные температурные максимумы остались прежними, но рекорд был установлен за счет продолжительных жарких периодов без существенных осадков, которые продолжались с середины июня до конца августа, а это больше 45 дней», — сказал собеседник агентства.

Синоптики отметили, что точные данные и окончательные температурные значения, которые войдут в архивы и базы данных, появятся в конце сентября после того, как поступят с метеостанций, однако уже сейчас можно говорить о рекорде. До 2024 года самым теплым летом по среднесезонному значению было лето 1972 года, когда были зарегистрированы абсолютные максимумы, превышающие плюс 30 градусов.

Этим летом в Мурманской области жаркая и сухая погода сохранялись долгое время, были побиты локальные температурные максимумы в нескольких населенных пунктах. В регионе был установлен максимальный класс пожарной опасности, введен запрет на посещение лесов. К середине августа площадь лесных пожаров в Заполярье составляла более 1,1 тыс. га.

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