Эксперты рассказали, как бороться с полчищами прожорливых насекомых
Одна аномалия породила другую.
Одна аномалия породила другую.
Огромные тучи черной тли начали атаковать Подмосковье. Нашествие мошкары отмечают в Бронницах, Тамбове, Серпухове и Люберцах. Мелкие насекомые в невероятных количествах кружат на лесных опушках, во дворах, парках и скверах.
Аномалия замечена в последнюю неделю августа. Крошечные мушки облепляют открытые по жаркой погоде части тела, залетают в рот и в нос при дыхании. По вечерам они тучами слетаются к любым источникам света: фонарям, рекламным вывескам, фарам автомобилей. Это страшно докучает людям, не привыкшим к такой био-агрессии. В городских пабликах множатся видео, озвученные в формате «ну и жесть!».
По словам экологов, ничего экзотического в этой мошкаре нет. Обычная тля! Это насекомые, которые большими колониями живут на растениях и многим знакомы с детства.
У черной тли существует специфический жизненный цикл: в конце лета и начале осени появляется поколение «крылатых» особей. Из привычных человеку вредителей, сосущих соки из растений в одной локации, они превращаются в мигрантов и расселяются по новым территориям. Такая картина наблюдается каждый год, меняется только количество насекомых. В этом году аномально жаркая погода в Подмосковье способствовала активному размножению тли, поэтому ее заметили.
Чтобы вредные насекомые не уничтожали листву на садовых участках, эксперты советуют дачникам воспользоваться такими средствами, как табачная настойка, чеснок, настойка из хрена, чистотел, мыльная настойка и горчица. Кроме того, никто не отменял химические препараты.