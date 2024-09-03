Как сушить зелень дома
Рассказываем, как и зачем готовить специи в домашних условиях.
Рассказываем, как и зачем готовить специи в домашних условиях.
Высушить зелень — самый простой способ сохранить ее надолго. Именно поэтому все приправы чаще продают сушеными (свежий тимьян не редкость, но найти его все же сложнее, чем пакетик сушеного).
Кажется, будто сушить зелень самостоятельно — слишком много ненужных усилий. В конце концов, в любом магазине легко купить пакетик сушеных приправ, и стоит он совсем недорого. Это верно, но фасованные приправы, скорее всего, были высушены уже несколько месяцев назад. Сушеные травы не портятся, но чем дольше они лежат, тем слабее становится вкус — напоминает сайт Popular Science. Травы, высушенные самостоятельно, будут ароматнее — а еще вы сможете самостоятельно подобрать любимые специи и смешать их в той пропорции, в какой хотите.
Лучше всего высушиваются деревянистые травы: например, розмарин и тимьян. Еще отлично сушатся травы с мясистыми листьями: майоран, шалфей и орегано. А вот травы с листьями потоньше — такие, как базилик, мята или петрушка — хотя и легко сушатся, утрачивают большую часть аромата и вкуса в процессе.
Главное при сушке трав — качественные ингредиенты и правильно подобранный способ сушки. Любую траву лучше срывать с утра, когда роса испарилась. Если сорвать травы до того, как начали расти цветы, растение продолжит активнее пускать новые листья — а если сорвать их с уже созревшими, но не распустившимися бутонами, вкус будет максимально интенсивным. Если вы покупаете травы, важно, чтобы листья выглядели свежими и зелеными, без видимых повреждений.
Перед сушкой зелень нужно промыть в прохладной воде и бережно стряхнуть излишнюю влагу. Это важно, чтобы в процессе сушки на траве случайно не выросла плесень.
Лучше всего делать это в герметичных контейнерах — так травы дольше сохраняют аромат и не впитывают чужие запахи. Контейнеры с травами лучше хранить в холодном и темном месте — солнечный свет и тепло при долгом хранении тоже снижают интенсивность вкуса и аромата зелени.
Не забудьте подписать контейнеры — если их несколько, велик шанс запутаться, что где хранится. К названию стоит также приписывать и дату — сушеная трава не испортится, но чем дольше она стоит, тем слабее будет вкус и аромат.
Зелень, высушенная самостоятельно, легко заменяет свежую — если вы готовите по рецепту, добавляйте ⅓ от требуемого объема свежей зелени. Если же нужна обязательно свежая зелень, можно попробовать напитать сухую влагой. Для этого замочите сушеные травы с небольшом количестве теплой воды на 10−15 минут и добавьте в блюдо. Из самостоятельно высушенных трав можно создавать собственные смеси — а еще из них может выйти необычный подарок.
Еще вкуснее будет зелень, которую вы не только засушите, но и вырастите сами у себя дома. Сделать это несложно — в отдельном материале рассказываем, как.