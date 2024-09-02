В регионах СЗФО прогнозируют плюс 28−30 градусов

Главный петербургский синоптик Александр Колесов сообщил, что в городе фон температуры воздуха в дневные часы в первой половине недели ожидается очень высоким, до 28 градусов. В ночные часы температура по Ленинградской области может понижаться до 8, 13 градусов, а в отдельных районах и до 4.
В соседней Карелии температура воздуха на 2−4 градуса выше нормы, в Петрозаводске в понедельник ожидается до 22 градусов. К концу первой декады сентября погода станет облачной, регион накроют дожди, прогнозирует карельский гидрометцентр. По информации Севгидромета, в Архангельской области на этой неделе будет тепло, ночью — до 15 градусов, днем — 20, 25, на юге области до 27. В Ненецком автономном округе ожидаются небольшие дожди, температура ночью и днем составит 7, 12 градусов, в начале недели прогнозируется ветер с порывами до 18 м/с.
В Мурманской области сохранится теплая и сухая погода, которая продлилась в регионе большую часть лета. «Первая декада сентября, а, возможно, и весь месяц, будут очень теплыми, аномалия может составить до плюс пяти градусов от нормы. Максимальная температура воздуха при юго-западном ветре может составить 17−22 градуса», — сообщили ТАСС в Мурманском гидрометцентре.
Синоптики отметили, что начало осени продолжает тенденции этого лета, которое стало самым теплым за 52 года, побив рекорды 1972 года. «Температурные максимумы остались прежними, однако сухие и жаркие периоды были беспрецедентными. Был существенный дефицит осадков, обмелели реки. Действовал запрет на посещение лесов при максимальном классе пожарной опасности», — подчеркнули в гидрометцентре. Нетипичная для начала осени погода в Кольском Заполярье сохранится до 7 сентября, когда в регионе начнет властвовать холодный фронт, но и тогда температуры будут очень медленно приближаться к нормальным для Крайнего Севера осенним значениям.
Жителей Республики Коми порадует на этой неделе сухая и теплая погода с хорошим суточным ходом температуры — ночи холодные, местами уже заморозки, но днем воздух будет прогреваться до 20 градусов тепла и выше, сообщила ТАСС начальник отдела ЦГМС Коми Ольга Козак. «Только в понедельник пройдет холодный фронт, 3 и 4 сентября немного похолодает, а с 5 сентября вновь ожидается повышение температуры до 20 и выше. Такая погода может продлиться на большей части территории региона до середины сентября», — сказала представитель метеослужбы.
Бархатный сезон на Балтике
В Калининградской области начало календарной осени будет продолжением лета, с температурой воздуха до 30 градусов, сообщили ТАСС в Гидрометцентре по региону. «Погода в самом западном регионе страны в предстоящие пять дней существенно не изменится и будет вполне летней», — сказал начальник отдела Гидрометцентра Игорь Гуйван. Максимальная температура воздуха днем составит в понедельник 20−25 градусов, а в последующие дни недели станет еще теплее — 25−30 градусов, ночные температуры будут в пределах 12, 17 градусов.
В Псковской области 3 сентября ожидается переменная облачность, без существенных осадков, температура воздуха по области ночью опустится до 9 градусов, а днем воздух прогреется до 28 градусов. По прогнозам Псковского ЦГМС — филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», на этой неделе на территории региона ожидается теплая погода, без ночных заморозков.
В Новгородской области сентябрь отметил свой приход короткими дождями, но сохраняет летнее тепло, лишь по утрам воздух стал заметно свежее. «Практически вся первая неделя нового учебного года обещает быть солнечной и сухой, вот только сегодня ночью и завтра утром местами по области возможен небольшой дождь, зато дневная температура опять поднимется до 23−28 градусов. Завтра ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Температура воздуха в ночные часы — 9−14 градусов, а днем — 23−28 градусов тепла», — сообщили в Новгородском гидрометцентре.
В Вологодской области прошедший август стал теплее нормы на один градус, сентябрь перехватил эстафету летней погоды: в понедельник и вторник воздух будет прогреваться до 28. Со среды станет прохладнее, днем ожидается до 23 градусов тепла. В начале этой недели средняя температура будет превышать норму на 6−8 градусов, во второй половине недели — на 2−4 градуса, прогнозирует Вологодский ЦГМС.