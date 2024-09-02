В нескольких регионах ПФО ожидается теплая погода

«В Саратовской области сохраняется теплая и сухая погода. Температурный фон неоднородный, поскольку мы находимся в условиях антициклональной атмосферной циркуляции. В большинстве дней ожидается теплая погода, но в отдельные даты — прохладная», — рассказала ТАСС начальник отдела прогнозирования Саратовского гидрометцентра Светлана Цветайло, отметив, что осадков на этой неделе не ожидается.
По ее словам, в первой половине недели температура воздуха будет выше климатической нормы на 2−4 градуса. Днем температура будет колебаться от 25 до 30 градусов, ночью — от 9 до 14 тепла. В четверг и пятницу в Саратовской области станет прохладнее: ночью столбики термометров покажут 5−10 градусов, днем 20−25. В выходные в регионе вновь потеплеет.
Солнечным и теплым станет начало сентября и в соседней Самарской области. В первой половине недели днем воздух прогреется до 26 градусов, к середине недели — опустится до 20 градусов, но к выходным столбики термометров вновь поднимутся до 24−26 градусов. Сухая и солнечная погода ожидается также на этой неделе в Татарстане, Ульяновской и Кировской областях. В Чувашии теплая погода без осадков, по прогнозам специалистов, будет держаться до конца следующей недели.
В первую неделю сентября в Прикамье ожидаются ночные заморозки, однако в целом погода в регионе будет умеренно теплой и сухой. «Погоду в Пермском крае продолжит определять периферия блокирующего антициклона с центром над европейской территорией России. Ожидается еще одно арктическое вторжение с вероятностью заморозков в ночь на 5 сентября, но в целом будет умеренно тепло и сухо», — сообщили в пермском Центре геоинформационных систем (ГИС-центр).
В минувшие выходные в Пермском крае уже наблюдались локальные ночные заморозки. Например, в ночь на 1 сентября в Перми отмечалась температура в плюс 1,4 градуса, что, по данным синоптиков, достаточно близко к рекордному минимуму для этого дня — плюс 0,1 градуса в 1906 году. Ночь на 1 сентября в краевом центре стала самой холодной с 1997 года, отметили в ГИС-центре.
В Удмуртии в ближайшие сутки из-за прохождения холодного фронта местами ожидаются кратковременные дожди и грозы, температура воздуха начнет понижаться. В ночь на среду, 4 сентября, столбики термометров опустятся до минус 1 градуса, в северных районах и низинах есть вероятность слабых заморозков. В ближайшие дни в Башкирии ожидается теплая погода, местами возможен небольшой дождь. В понедельник ночью в северных и горных районах республики также прогнозируются заморозки.
В большинстве районов Саратовской области на этой неделе сохранится чрезвычайная пожарная опасность, из-за сухой погоды ее интенсивность будет расти. По информации областного министерства природных ресурсов и экологии, в регионе продлили запрет на посещение лесов до 19 сентября. В Мордовии из-за жаркой и сухой погоды также приняли решение продлить ограничения по пребыванию людей в лесах до 8 сентября включительно. О высокой пожарной опасности в лесах предупредили также в Чувашии, Татарстане, Ульяновской, Нижегородской и Самарской областях.
В конце лета в столице Чувашии Чебоксарах закрылся пляжный сезон. По информации мэрии, места отдыха посетили около 100 тыс. человек, в пиковый период средняя посещаемость пляжей достигала 1,5 тыс. человек. Власти отмечают, что с началом осени на пляжах не будут дежурить спасатели и врачи, но при этом в связи с теплой погодой в акватории Волги останется нести службу спасательный катер. В Саратове температура воды в Волге позволяет продолжить купальный сезон. На сегодняшний день, по информации синоптиков, она составляет 21,6 градуса.