Индекс запасенной Солнцем энергии достиг рекордных для XXI века значений

«Поступили и внесены в мировые каталоги данные по индексу солнечного цикла за август 2024 года, которые выглядят исключительно интересными. Согласно ним, среднее значение индекса в августе составило 215.5, что стало абсолютным рекордом не только текущего 25-го, но и предыдущего 24-го солнечного цикла, максимум которого пришёлся на 2012−2014 года», — сказал Богачёв.
По его словам, более высокие уровни солнечной активности в XXI веке наблюдались только в 2000—2001 годах, на пике развившегося тогда 23-го цикла активности. Причём и тогда высота цикла была ниже, чем сейчас, и составила 213. Более высокое значение, являющееся абсолютным рекордом текущего столетия — 244, было зарегистрировано в июле 2000 года.
Уровень цикла измеряется по количеству солнечных пятен и их групп, видимых за месяц на обращённой к Земле стороне Солнца. Он отражает запасы магнитной и вспышечной энергии, запасённой Солнцем. Такие подсчёты ведутся с 1749 года (развивавшийся тогда солнечный цикл получил номер ноль).
Богачёв подчеркнул, что происходящая сейчас ситуация на Солнце не соответствует сделанным ранее прогнозам. Ожидалось, что максимум будет почти в два раза ниже и точно уступит пикам двух предыдущих циклов. Более того, по его словам, значительная часть учёных полагают, что даже столь высокие значения являются лишь промежуточными, и максимальные активность будет достигнута в 2025 году.
«Выход солнечного цикла на близкие к рекордным значения пока не привёл к синхронному росту вспышечной активности. В настоящее время значительно увеличена частота вспышек и магнитных бурь, но рекордными по силе всё ещё остаются события мая текущего года. Тем не менее риски крупных событий в сентябре очень высоки», — добавил учёный.