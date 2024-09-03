Глава Союза дачников Чаплин заявил о необходимости регистрировать теплицы
Теплицы с фундаментом регистрировать нужно обязательно.
Теплицы с фундаментом регистрировать нужно обязательно.
Планируя создать на даче теплицу, владельцам приусадебных участков важно помнить о необходимости зарегистрировать новую постройку. Речь идет о теплицах, возведенных на фундаменте, об этом сообщил изданию NEWS.ru глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.
«Теплицы с фундаментом, состоящие из несущих и ограждающих строительных конструкций, регистрировать нужно обязательно. Право собственности на объект недвижимости возникает только с момента госрегистрации в ЕГРН», — объяснил специалист.
Эксперт уточнил, что также существуют каркасные сборно-разборные конструкции без фундамента, такие постройки не считаются недвижимостью и не требуют регистрации.
Ранее KP.RU рассказал, что штрафы за незарегистрированную недвижимость в российском законодательстве не предусмотрены. Исключение — участки под индивидуальное жилищное строительство. Если там в течение 10 лет не появился дом (а если он не зарегистрирован, значит, его там нет), власти вправе призвать вас к ответственности за нецелевое использование земли и выставить увеличенный земельный налог. Садоводов это не касается.