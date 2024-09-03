10:21 (мск), источник: Комсомольская правда

Глава Союза дачников Чаплин заявил о необходимости регистрировать теплицы

Теплицы с фундаментом регистрировать нужно обязательно.

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Глава Союза дачников Чаплин заявил о необходимости регистрировать теплицы | Источник: Комсомольская правда

Планируя создать на даче теплицу, владельцам приусадебных участков важно помнить о необходимости зарегистрировать новую постройку. Речь идет о теплицах, возведенных на фундаменте, об этом сообщил изданию NEWS.ru глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

«Теплицы с фундаментом, состоящие из несущих и ограждающих строительных конструкций, регистрировать нужно обязательно. Право собственности на объект недвижимости возникает только с момента госрегистрации в ЕГРН», — объяснил специалист.

Эксперт уточнил, что также существуют каркасные сборно-разборные конструкции без фундамента, такие постройки не считаются недвижимостью и не требуют регистрации.

Ранее KP.RU рассказал, что штрафы за незарегистрированную недвижимость в российском законодательстве не предусмотрены. Исключение — участки под индивидуальное жилищное строительство. Если там в течение 10 лет не появился дом (а если он не зарегистрирован, значит, его там нет), власти вправе призвать вас к ответственности за нецелевое использование земли и выставить увеличенный земельный налог. Садоводов это не касается.

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