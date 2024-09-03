Народные приметы на 4 сентября 2024: что можно и нельзя делать в этот день

Рассказываем, что можно и нельзя делать 4 сентября 2024 года и какие приметы связаны с этим днем.
Если на Агафона день выдался ясный — значит, еще четыре недели будет хорошая погода. Еще в этот день есть такие приметы:
Считалось, что в этот день из лесу выходит леший, чтобы проказничать и портить хозяйство. Чтобы обезопасить урожай, люди выходили охранять имущество — а чтобы напугать лешего, надевали тулуп наизнанку и брали с собой кочергу. Вот чем еще традиционно занимались в этот день:
В лес в этот день, как считалось, лучше не ходить — леший и лесные духи могут сбить путника с пути, завести его в болото, натравить диких зверей или просто заставить пораниться. Вот чего еще не стоит делать 4 сентября: