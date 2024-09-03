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Народные приметы на 4 сентября 2024: что можно и нельзя делать в этот день

В народном календаре этот день называется днем Агафона Огуменника. Православные святые сегодня вспоминают мучеников Агафона, Зотика, Феопрепия, Акиндина и Севериана, умерщвленных за отказ переходить в язычество во время правления римского императора Максимилиана.

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Густой лес
Источник: РИА "Новости"

Рассказываем, что можно и нельзя делать 4 сентября 2024 года и какие приметы связаны с этим днем.

Приметы погоды 4 сентября

Если на Агафона день выдался ясный — значит, еще четыре недели будет хорошая погода. Еще в этот день есть такие приметы:

  • если в лесу много орехов, но мало грибов, зима будет снежной;
  • а если грибов много, значит, рыба клевать не будет;
  • если идет сильный холодный дождь, рыбалка тоже будет безрезультатной;
  • день теплый и сухой — значит, зима придет поздно;
  • если утром был туман и он быстро рассеялся — до октября будет тепло и приятно;

Что можно делать 4 сентября

Считалось, что в этот день из лесу выходит леший, чтобы проказничать и портить хозяйство. Чтобы обезопасить урожай, люди выходили охранять имущество — а чтобы напугать лешего, надевали тулуп наизнанку и брали с собой кочергу. Вот чем еще традиционно занимались в этот день:

  • запоминали сны — считалось, что сон в ночь на 4 сентября может присниться дело или профессия, в которых человек может по-настоящему преуспеть;
  • старались совершить как можно больше добрых дел — считалось, что доброта вернется в трехкратном размере;
  • заботились о домовых — женщины пекли для них пироги и оставляли на конюшне, в бане, на чердаке или за печкой;
  • кроме того, пирогами было принято угощать всех соседей.

Что запрещено делать 4 сентября

В лес в этот день, как считалось, лучше не ходить — леший и лесные духи могут сбить путника с пути, завести его в болото, натравить диких зверей или просто заставить пораниться. Вот чего еще не стоит делать 4 сентября:

  • мусорить в лесу и валить деревья — это может разозлить лешего;
  • дарить и принимать подарки — это может привести к мелким неприятностям;
  • отправляться в дальнюю дорогу — в пути скорее всего встретятся неприятности и непредвиденные обстоятельства;
  • девушкам и женщинам не стоит есть до заката: иначе можно растерять красоту;
  • думать о плохом и вспоминать неприятные события из прошлого: в этот день дурные мысли могут воплотиться в жизнь.

Георгий Мазуркевич

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