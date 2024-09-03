В Гидрометцентре спрогнозировали до +28 градусов в Москве 3 сентября
Небольшая облачность и температура до +28 градусов ожидают жителей столичного региона 3 сентября. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.
Небольшая облачность и температура до +28 градусов ожидают жителей столичного региона 3 сентября. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.
Температура воздуха в Москве днем будет колебаться от +26 до +28 градусов, а ночью упадет до +13 градусов.
В Московской области днем температура будет варьироваться от +24 до +29 градусов, а ночью снизится до +10.
Ожидается восточный и северо-восточный ветер со скоростью до 8 м/с. Атмосферное давление составит 756 мм ртутного столба. Осадков не ожидается.
2 сентября научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о заморозках в семи регионах России в начале сентября. Так, в Кургане и на юге Тюменской области ночные заморозки ожидаются от −2 до −5 градусов.
1 сентября ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что этот день стал самым жарким в столице с начала XXI века. До этого рекорд был зафиксирован 1 сентября 2002 года, когда воздух прогрелся до +28,9 градуса.