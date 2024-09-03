09:49 (мск), источник: Известия

Метеорологи сделали прогноз заморозков в Центральной России

Заморозки в европейской части страны до 10 сентября маловероятны, рассказали «Известиям» метеорологи.

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Метеорологи сделали прогноз заморозков в Центральной России | Источник: Известия

В ближайшие ночи заморозки возможны в Забайкалье, Новосибирской, Томской областях, а также на Урале, сообщил глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. По его словам, они будут не слишком сильными и не сплошными.

В европейской части страны заморозки пока маловероятны, добавила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«С 10—11 сентября заморозки появятся на северо-востоке европейской России. Если там будет проходить циклон, то потом к нему в тыл зайдет арктический воздух», — пояснила она.

Отсутствие заморозков в первой декаде сентября — благоприятный прогноз для огородников, которые успеют собрать больше урожая, подчеркнула она.

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