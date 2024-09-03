Синоптик предрек солнечную погоду в Москве до середины сентября
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов спрогнозировал солнечную погоду в Москве до середины сентября.
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов спрогнозировал солнечную погоду в Москве до середины сентября.
В беседе с 360.ru в понедельник, 2 сентября, специалист отметил, что теплая погода без намека на осадки может продлиться так долго из-за мощного антициклона. Во второй половине месяца, по его словам, столбики термометров в среднем опустятся на пять градусов, пишет RT.
В настоящее время, отметил Шувалов, в столице еще не наступило бабье лето, это продолжение обычного лета. Пока горожане могут наслаждаться теплом в +25…+28 градусов. После 4 сентября дневная температура составит +20…+22 градуса. Ночные температуры составят +10 градусов, по области столбики термометров могут опуститься до +5 градусов.
В тот же день синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал, что в среду, 4 сентября, по области в ночное время ожидается +11…+16 градусов, а в пятницу температура воздуха ночью опустится до +5…+10 градусов. При этом, днем будет держаться на показателях +20…+25 градусов. Местами ожидается облачность, пишет сайт kp.ru.
Также 2 сентября научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с агентством городских новостей «Москва» отметил, что в столице сохраняются летние температуры, к концу рабочей недели немного похолодает. По его словам, всю неделю в столице будет солнечно. В воскресенье, 8 сентября, столбики термометров поднимутся до + 25 градусов.
1 сентября ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что в Москве первый осенний день стал самым жарким 1 сентября в ХХI веке. Так, температура воздуха в столице, по данным базовой метеостанции мегаполиса, ВДНХ, превысила отметку в +29,1 градуса, сообщает ИА Регнум. Леус пояснил, что до это лидером был первый осенний день 2002 года. Тогда температура воздуха достигла +28,9 градуса.