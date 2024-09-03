Синоптики назвали ясным и теплым первый день ВЭФ во Владивостоке

Синоптики пообещали ясный день, однако не исключена небольшая облачность. Легкий утренний ветер станет умеренным во второй половине дня, его скорость достигнет 11 м/с. Температура воздуха будет варьироваться от +23 до +25 градусов.
Между тем открытие ВЭФ-2024 уже состоялось. Форум начал работу на площадке Дальневосточного федерального университета в 10:00 по местному времени (03:00 мск). Главная тема в этом году была озвучена так: «Дальний Восток — 2030. Объединим усилия, создавая возможности».
В рамках первого дня форума с приветственным обращением выступил полномочный представитель президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев. Он поблагодарил участников ВЭФ-2024, прибывших во Владивосток, и отметил, что девятый год подряд на форуме обсуждаются стратегии развития Дальнего Востока.
О своих впечатлениях от ВЭФ уже рассказали прибывшие на место его проведения представители Индии, Боливии и Перу.
Накануне помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что в ВЭФ-2024 примут участие свыше 6 тыс. гостей из 76 стран. Среди стран — гостей форума Ушаков назвал Китай, Малайзию, Мьянму. В число гостей из РФ вошли шесть зампредов правительства, генеральный прокурор, 11 министров, девять руководителей федеральных агентств, а также 23 главы субъектов. В этом году основная тема ВЭФ — «Дальний Восток — 2030. Объединим усилия, создавая возможности».
В четверг, 29 августа, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков анонсировал выступление президента России Владимира Путина на ВЭФ-2024. Он отметил, что в рамках форума планируется проведение традиционного пленарного заседания, на котором выступит глава государства.
ВЭФ-2024 состоится 3—6 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета. Организатор — Фонд Росконгресс. 26 августа была опубликована полная деловая программа мероприятия.