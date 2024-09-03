В ЛНР прогнозируют ливни с градом и усиление ветра

«Утром и днем 3 сентября на территории Луганской Народной Республики ожидается комплекс неблагоприятных явлений: местами сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и усилением ветра 20−23 м/с», — говорится в сообщении.
Ведомство предупредило жителей о возможных чрезвычайных ситуациях, связанных с сильными порывами ветра. В частности, возможны обрывы линий электропередачи, аварии в системах связи и телекоммуникаций. Кроме того, могут быть повреждены крыши зданий и сооружений. В Луганске облачная погода, температура воздуха около 25 градусов тепла, наблюдается ветер.