Лето не кончается: сколько продлится жара в средней полосе России
Начало сентября ожидается засушливым, прогнозируют метеорологи.
Начало сентября ожидается засушливым, прогнозируют метеорологи.
Сентябрь, начавшийся в нескольких регионах Центральной России с рекордной жары, продолжит радовать теплой погодой, рассказали «Известиям» метеорологи. В столичном регионе небольшое похолодание прогнозируется только к четвергу, но и тогда температура воздуха опустится лишь до 20−22 градусов выше нуля. К выходным столбики термометров вновь могут подняться до 24 градусов. Однако ночи постепенно будут становиться холоднее. Первая декада сентября ожидается без осадков. Заморозки европейской части страны пока также не угрожают. Такая погода позволит дачникам и огородникам собрать хороший урожай, считают эксперты.
Теплая и сухая погода сохранится в Московском регионе до середины сентября, рассказали «Известиям» метеорологи. Осень в столице началась с температурных рекордов. Так, первый день сентября стал самым жарким в XXI веке, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале. По данным базовой метеостанции на ВДНХ, в День знаний температура воздуха прогрелась до +29,1 градуса, обновив рекорд 2002 года, который составлял +28,9 градуса.
Жаркая погода с температурой воздуха выше 25 градусов тепла сохранится до четверга, рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
— Потом погоду будет уже определять другой антициклон. Начиная с четверга категория жаркой погоды уже не будет звучать, максимальная температура будет 22−24 градуса, — отметила она.
Ночи, по словам метеоролога, тоже станут прохладнее: ближе к концу недели по ночам прогнозируется температура воздуха в 10−12 градусов. Днем в четверг-пятницу столбики термометров будут подниматься до 20−22 градусов.
— Это всё равно выше климатической нормы. Но говорить о жаре не приходится. Теплая, комфортная, сухая погода, — подчеркнула Татьяна Позднякова.
Модели долгосрочных прогнозов, по ее словам, не показывают дождей до середины сентября. С 1879 года самым сухим сентябрь в столице был в 2023 году, когда на ВДНХ выпало всего 6,1 мм осадков, напомнила она.
К следующим выходным,
— Небольшое понижение температурного режима в середине недели не будет сопровождаться осадками. У нас по-прежнему сохраняется очень высокое давление, к выходным оно даже подрастет. Ветров сильных нет, облаков нет, ясное небо, — сказал он «Известиям».
В Москве со 2 по 4 сентября сохранится высокая пожарная опасность, сообщила пресс-служба столичного главка МЧС. Жителям региона рекомендовали соблюдать требования безопасности и не использовать открытый огонь.
Первый день календарной осени, по данным «Фобоса», порадовал жаркой погодой жителей многих регионов европейской части страны. Температура воздуха превышала климатическую норму на 4−9 градусов на территории от Архангельской области до Черноморского побережья. Суточные рекорды максимальной температуры обновились в Архангельске, Смоленске, Брянске, Калуге, Туле, Орле и Туапсе.
Заморозки на европейской территории страны пока маловероятны, заверили метеорологи.
— Думаю, что с
Вероятность заморозков есть за Уралом и в Предуралье, добавил Александр Шувалов.
— Здесь, на европейской территории, в средней полосе заморозков пока не будет совсем. Тут продолжается лето, потому что температуры днем почти июльские, — отметил он.
— Чем позже придет холод, тем больше урожая люди смогут собрать на своих огородах, — уверена она.
Продолжающаяся летняя погода продлевает сбор урожая, улучшая его количество и качество, подтвердил агроном, специалист по сельскому хозяйству Владимир Викулов.
— Теплая, сухая и солнечная погода хороша для большинства наших растений, но только если им хватает влаги, — подчеркнул он.
Сейчас, по его словам, складываются идеальные условия для обильного и качественного урожая ремонтантной малины, которая способна давать два урожая за сезон. Такая малина, по словам эксперта, дает урожай в более поздние сроки.
— Не секрет, что ее второй урожай иногда в средней полосе просто не успевает созреть, потому что так называемое бабье лето или совсем короткое, или его нет. Ягод оказывается мало, они кислые, — пояснил он. — Если же стоит хорошая погода, то и урожай будет качественным.
Аналогичная ситуация складывается для ремонтантной клубники и земляники, добавил Владимир Викулов. А вот для яблонь, груш и других плодовых деревьев важно следить за сбором урожая и начать его вовремя.
— Зимние сорта при таких условиях созревают раньше, поэтому снимать плоды нужно тоже раньше. Потому что сбор совсем зрелых плодов не позволит сохранить их на долгое время, — подчеркнул эксперт.
Жаркая и сухая погода откладывает нападение на овощные культуры фитофторы до периода туманов и дождей, указал Владимир Викулов.
— Соответственно, все пасленовые еще будут продолжать давать урожай. Это томаты, перцы, баклажаны. Также это касается картофеля, — сказал он.
Тыква и капуста, по его словам, нуждаются в большом количестве влаги, поэтому если огородник сможет им это обеспечить, то и урожай будет достойным.