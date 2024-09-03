Две соседние с Россией страны зафиксировали небывалую жару: сохранится до конца осени
Климатологи уже назвали 2024 год самым жарким за всю историю.
Климатологи уже назвали 2024 год самым жарким за всю историю.
Япония пережила небывало жаркое лето, в то время как в некоторых районах Китая отмечается самый теплый август за всю историю наблюдений. Климатологи уже предсказали, что 2024 год будет самым жарким за всю историю.
В Японии зафиксировано самое жаркое лето за всю историю наблюдений после трех изнурительных месяцев, отмеченных тысячами случаев «экстремальной жары», при этом метеорологи предупреждают, что не по сезону высокие температуры сохранятся до конца осени.
По данным Японского метеорологического агентства, средняя температура в июне, июле и августе была на 1,76 Градуса выше, чем в среднем за период с 1991 по 2020 год, сообщает информационное агентство Киодо.
По данным агентства, это было самое жаркое лето с тех пор, как в 1898 году были впервые зафиксированы аналогичные показатели, и оно сравнялось с рекордом, установленным в 2023 году. В этом году в Японии был зафиксирован 8 821 случай «экстремальной жары» — температура достигала 35 градусов по Цельсию и выше, что с легкостью побило предыдущий рекорд в 6 692 случая, установленный в 2023 году.
Жестокая жара была зафиксирована не только в Японии, отмечает The Guardian. По данным метеорологической службы, на некоторых территориях Китая был зафиксирован самый жаркий август за всю историю наблюдений.
Жаркая погода привела к задержкам с началом нового учебного года в некоторых городах Китая. Государственные СМИ сообщили во вторник, что некоторые школы и университеты в провинциях Цзянси, Чунцин и Сычуань перенесли начало учебного года на 9 сентября, сославшись на высокие температуры.
Газета China Daily сообщила, что власти Чунцина продлили школьные каникулы во всех детских садах, начальных и средних школах, а также по меньшей мере в дюжине колледжей и университетов, «чтобы обеспечить безопасность и здоровье учителей и учащихся в условиях экстремальной жары».
Летом в Чунцине, как известно, очень жарко, но в последние недели в нем и других близлежащих регионах, включая Сычуань, наблюдались аномально высокие температуры. В течение 12 дней подряд, с конца августа по начало сентября, в Китае было объявлено «красное предупреждение» о температуре, превышающей 40 — самой высокой из трех уровней системы оповещения в Китае.
Китай является ведущим источником выбросов парниковых газов, которые, по мнению ученых, являются причиной глобального изменения климата, отмечает The Guardian.
Пекин пообещал довести выбросы углекислого газа до максимального уровня к 2030 году и свести их к нулю к 2060 году.
Они включали мегаполис Шанхай и провинции Цзянсу, Хэбэй, Хайнань, Цзилинь, Ляонин и Шаньдун, а также северо-западный регион Синьцзян, сообщила метеорологическая служба.
Еще в пяти провинциях август выдался вторым по жаре, в то время как еще в семи — третьим.
«Оглядываясь на прошедший месяц, можно сказать, что в большинстве районов Китая лето было более жарким, чем в предыдущие годы», — сообщили в метеорологической службе.
В крупных населенных пунктах Шанхае, Ханчжоу и Чунцине также было зафиксировано больше «дней с высокой температурой», которые обычно объявляются, когда ртутный столбик превышает 35 градусов по Цельсию, чем за любой август с начала ведения учета.
Хотя ожидается, что с началом осени жара на большей части севера спадет, «еще слишком рано говорить о ее полном прекращении», — сообщили в метеорологической службе.
Климатологи уже предсказали, что 2024 год станет самым жарким за всю историю наблюдений на Земле из-за потепления на планете, отмечает The Guardian.
Служба по изменению климата Copernicus (C3S) сообщила, что июль стал вторым по теплоте за всю историю наблюдений, начиная с 1940 года, и лишь немного холоднее июля 2023 года.
Этим летом на большей части Восточной Азии стояла экстремальная жара. «В течение всего лета теплый воздух, как правило, покрывал всю страну, а с июля по август тихоокеанская система высокого давления в основном охватывала западную Японию, что обеспечивало ясное небо и яркое солнечное освещение. В результате средняя температура в течение лета была очень высокой по всей стране», — говорится в сообщении метеорологического агентства, сообщает The Japan Times.
Повышение глобальной температуры делает экстремальные погодные явления более частыми и интенсивными, и лето в Китае выдалось экстремальным — от сильной жары на большей части севера и запада до разрушительных наводнений в центральных и южных регионах.