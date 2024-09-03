На Камчатке произошло землетрясение силой до трех баллов
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 сент — РИА Новости️. Землетрясение силой до трех баллов ощутили жители Камчатки, сообщает Камчатский филиал Геофизической службы РАН.
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 сент — РИА Новости️. Землетрясение силой до трех баллов ощутили жители Камчатки, сообщает Камчатский филиал Геофизической службы РАН.
«Землетрясение силой до трех баллов ощутили жители Камчатки. Магнитуда события составила 5,3. Расстояние от эпицентра до Петропавловска-Камчатского около 121 километра. Глубина залегания очага составила 36 километров под морским дном», — говорится в сообщении.
В населенных пунктах толчок не ощущался. Угроза цунами не объявлялась.