12:55 (мск), источник: © РИА Новости

На Камчатке произошло землетрясение силой до трех баллов

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 сент — РИА Новости️. Землетрясение силой до трех баллов ощутили жители Камчатки, сообщает Камчатский филиал Геофизической службы РАН.

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Источник: Reuters

«Землетрясение силой до трех баллов ощутили жители Камчатки. Магнитуда события составила 5,3. Расстояние от эпицентра до Петропавловска-Камчатского около 121 километра. Глубина залегания очага составила 36 километров под морским дном», — говорится в сообщении.

В населенных пунктах толчок не ощущался. Угроза цунами не объявлялась.

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