14:34 (мск), источник: ТАСС

Погода на острове Русском, где проходит ВЭФ, испортится 5 сентября

Синоптики ожидают сильный дождь.

Сейчас в Ричмонде: +15° 4 м/с 82% 764 мм рт. ст. +20°

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Синоптики в четверг ожидают сильный дождь во Владивостоке и на острове Русском, где в эти дни проходит Восточный экономический форум (ВЭФ). Соответствующий прогноз опубликовал Приморский гидрометцентр на своем специализированном сайте, посвященном погоде на ВЭФ.

Согласно прогнозу, в среду на острове и в городе ожидается переменная облачность без осадков, с дневной температурой воздуха до плюс 24 градусов. А ночью и днем в четверг погода серьезно ухудшится. С ночи ожидается умеренный дождь, до сильного утром. Ветер днем ожидается северо-западный скоростью 9−14 м/с, порывами до 16 м/с. Температура воздуха в четверг останется на уровне 22−24 градуса тепла.

Восточный экономический форум проходит 3—6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в 2024 году — «Дальний Восток — 2030. Объединим усилия, создавая возможности». Деловые мероприятия ВЭФ-2024 разделены на семь тематических блоков: «Новые контуры международного сотрудничества», «Технологии независимости», «Финансовая система ценностей», «Россия дальневосточная», «Люди, образование и патриотизм», «Транспорт и логистика: новые маршруты» и «Мастер-планы: от архитектуры к экономике». Организатор мероприятия — Фонд Росконгресс. ТАСС является генеральным информационным партнером форума.

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