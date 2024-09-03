Погода на острове Русском, где проходит ВЭФ, испортится 5 сентября
Синоптики ожидают сильный дождь.
Синоптики ожидают сильный дождь.
ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Синоптики в четверг ожидают сильный дождь во Владивостоке и на острове Русском, где в эти дни проходит Восточный экономический форум (ВЭФ). Соответствующий прогноз опубликовал Приморский гидрометцентр на своем специализированном сайте, посвященном погоде на ВЭФ.
Согласно прогнозу, в среду на острове и в городе ожидается переменная облачность без осадков, с дневной температурой воздуха до плюс 24 градусов. А ночью и днем в четверг погода серьезно ухудшится. С ночи ожидается умеренный дождь, до сильного утром. Ветер днем ожидается северо-западный скоростью 9−14 м/с, порывами до 16 м/с. Температура воздуха в четверг останется на уровне 22−24 градуса тепла.
Восточный экономический форум проходит