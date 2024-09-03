Посадка чеснока осенью. Что надо добавить в землю для богатого урожая
Головки чеснока будут большими, но важно знать некоторые нюансы.
Головки чеснока будут большими, но важно знать некоторые нюансы.
Грядки для посадки озимого чеснока надо готовить заранее, в этом уверена садовод Светлана Краснолуцкая. Примерно, за 2−3 недели до начала работ.
Желательно растения посадить так, чтобы они располагались с севера на юг. То есть солнце, переходя с востока на запад, будет постоянно освещать грядки — со всех сторон равномерно.
Место нашли, теперь приступаем к процессу. Важно знать, что чеснок обожает нейтральные почвы, можно слегка закисленные. На сильно закисленных же растения не будут нормально развиваться. Обычно в таких случаях помогает доломитовая мука. Но доза зависит от закисления вашего грунта, поэтому пользоваться надо строго согласно инструкции.
Земля для посадки чеснока должна быть рыхлой, питательной, пропускать воздух, воду. В песчаную лучше всего добавить измельченную до состояния порошка глину (8−9 литровое ведро глины на 1 кв. м).
А если почва, наоборот, тяжелая и плохо пропускает воду, то в таком случае используют разрыхляющий материал. Песок, например, 8−9 литровое ведро на 1 кв. м.
Для повышения содержания гумуса в земле нужно добавить перегной или компост из расчета — стандартное ведро на один квадратный метр. И равномерно распределить. Если получится чуть больше — не страшно, маслом кашу не испортишь, как говорится.
Далее вносим золу — на один квадратный метр — 1−2 стакана. Просто рассыпайте.
Обязательны минеральные удобрения — суперфосфат и сульфат калия. Примерно, по одной столовой ложке на один квадратный метр. Но опять же, если вы приобретаете препараты в магазине, то читайте инструкцию.
Не забудьте про скорлупу от яиц. Это необязательная подкормка, но помогает чесноку быстро расти и развиваться. Вносим в грунт — несколько щепоток на грядку. Можно внести также компост, перекопать и полить.
Все работы нужно производить, когда температура воздуха на улице будет близка к +10−12. Обычно это третья декада сентября — начало первой декады октября.