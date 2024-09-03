Три золотых правила против фитофторы. Томаты будете собирать ведрами
Важно соблюдать все пункты сразу, иначе толку не будет.
Важно соблюдать все пункты сразу, иначе толку не будет.
В начале осени дачники продолжают собирать урожай томатов. Но многие растения могут погибнуть, так как заболевают фитофторозом.
Представьте себе почву как живой, кишащий микроорганизмами город. Там, среди множества мирных обитателей, таится коварная фитофтора — грибоподобный вредитель, способный уничтожить ваш урожай.
Но не все так плохо. В этом микроскопическом мире есть и свои защитники — полезные грибы, например, триходерма. Они не дают фитофторе размножаться бесконтрольно.
Как и в любом городе, в почве существует хрупкий баланс между «добром и злом». Чем больше полезных микроорганизмов, тем меньше шансов у вредителей. Почва, как и квартира, не может быть стерильной. Она всегда будет населена микроорганизмами, вопрос лишь в том, какие из них будут преобладать.
Как и в борьбе с пылью, чтобы создать в почве благоприятную среду для полезных микроорганизмов, нужно приложить усилия. Необходимо «заселить» ее полезными бактериями и грибами, а затем создать для них идеальные условия: правильный полив, удобрения, рыхление. И тогда ваш «микрогород» станет процветающим, а урожай — богатым.
Агроном Игорь Зябнев вывел для себя три главных правила для борьбы с фитофторозом, которыми нельзя пренебрегать.
Пользоваться средствами надо заблаговременно, а не тогда, когда пятна уже появились. Лучше всего начинать с рассадного периода и повторить в течение лета еще три раза с разницей в месяц, полтора. Тогда будет толк.
Названия приводить не будем, выбирайте любые в магазине и пользуйтесь по инструкции.
Все микроорганизмы живут в верхних слоях почвы. И чтобы влажность в почве была приемлемой для роста томатов, грунт надо мульчировать. То есть земля под кустами помидоров не должна быть голой.
Осенью на улице — перепады температур. И за счет этого в теплице накапливается конденсат. Поэтому открывать двери для проветривания надо не позже семи утра каждый день.