Ученые нашли старейшее упоминание солнечного затмения

Описание было обнаружено в Ригведе — индуистском сборнике высказываний и гимнов различных религиозных и философских школ. Он был составлен более 3,5 тысяч лет назад (примерно 1500 год до нашей эры). Как и многие другие духовные произведения, это затрагивает многие исторические события.
Исследователи изучили отрывки, описывающие место восхода солнца и время весеннего равноденствия. В одном отрывке Ригведы оно происходит в созвездии Ориона, а в другом — в созвездии Плеяд.
Поскольку Земля вращается вокруг своей оси, изменяя относительное положение важных астрономических событий, описания позволяют установить две возможные даты этих событий. Так, в созвездии Ориона расположение светила соответствуют 4500 году до нашей эры, а в созвездии Плеяд — 2230 лет до нашей эры.
Для описания затмений составители Ригведы использовали метафоры. Так, согласно тексту «солнце пронзило тьмой и мраком», когда «злые силы лишили его магических умений».
Дальнейшее исследование отрывков астрономам удалось сузить временные рамки солнечного затмения. Оно произошло, когда солнце находилось в созвездии Ориона. Это также было полное солнечное затмение, и, предположили ученые, оно произошло над районом, где впоследствии жили авторы Ригведы.
Астрономы обнаружили, что только две возможные даты соответствуют этим критериям: 22 октября 4202 года до нашей эры и 19 октября 3811 года до нашей эры.
Обе эти даты более ранние, чем нынешние рекордсмены по старейшим упоминаниям о затмении — глиняной таблички, найденной в Сирии, на которой зафиксировано затмение, произошедшее либо в 1375 году до нашей эры, либо в 1223 году до нашей эры, и наскальной надписи в Ирландии, которая может указывать на затмение 3340 года до нашей эры.
Ранее археологи обнаружили зловещее предупреждение, связанное с лунным затмением, на древней вавилонской табличке.