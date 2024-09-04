14:31 (мск), источник: Погода Mail

Народные приметы на 5 сентября 2024: что можно и нельзя делать в этот день

В народном календаре 5 сентября называется Луп Брусничник.

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Считается, что к этому дню в лесу созревает брусника, которую издревле считали полезной для здоровья. «Луп» же, по всей вероятности, произошел от другого привычного занятия в этот день: мужчины собирали лен и отбивали его стебли, чтобы они стали мягче. Иначе говоря — лупили.

Рассказываем, что можно и нельзя делать 5 сентября 2024 года и какие приметы связаны с этим днем.

Приметы погоды 5 сентября

Особенно в этот день обращали внимание на журавлей. Если они уже улетают в теплые края, зима наступит рано. Если летят низко — значит, зима будет теплой. А если к тому же летят молча — жди скоро беды. Кроме того, вот какие еще приметы есть на этот день:

  • вечером опустился туман — скоро погода улучшится;
  • с утра заморозки — значит, зима уже близко;
  • расцвел горох — осень будет долгой и теплой;
  • гремит гром — осень будет сухой, а зима долгой.

Что можно делать 5 сентября

В этот день собирали бруснику и готовили из нее разные лакомства: пироги, варенье, компоты. Вот чем еще занимались наши предки в этот день:

  • признавались в чувствах и создавали семьи — считалось, что союз, заключенный в этот день, будет крепким;
  • доделывали накопившиеся дела и занимались повседневной рутиной: новые дела затевать, напротив, не рекомендовалось;
  • занимались рукоделием и творчеством — считалось, что поделки выйдут особенно удачными;
  • замужние женщины проводили ритуалы, чтобы отвадить от мужей соперниц.

Что запрещено делать 5 сентября

В этот день нельзя лениться и долго валяться в постели: важно найти себе полезное занятие, даже если у вас выходной. Вот чего еще не следует делать 5 сентября:

  • давать деньги или вещи в долг — если решили что-то подарить, не ждите, что вам это вернут;
  • жаловаться на проблемы и неудачи — иначе ситуация станет еще хуже;
  • сплетничать и рассказывать чужие секреты — иначе тайна обернется против рассказчика;
  • стричь волосы и ногти — это может оборвать нити судьбы, связывающие со счастьем и удачей;
  • пользоваться острыми предметами — если не быть предельно аккуратным, велик шанс пораниться.

Георгий Мазуркевичч.

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