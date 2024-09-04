Народные приметы на 5 сентября 2024: что можно и нельзя делать в этот день
В народном календаре 5 сентября называется Луп Брусничник.
В народном календаре 5 сентября называется Луп Брусничник.
Считается, что к этому дню в лесу созревает брусника, которую издревле считали полезной для здоровья. «Луп» же, по всей вероятности, произошел от другого привычного занятия в этот день: мужчины собирали лен и отбивали его стебли, чтобы они стали мягче. Иначе говоря — лупили.
Рассказываем, что можно и нельзя делать 5 сентября 2024 года и какие приметы связаны с этим днем.
Особенно в этот день обращали внимание на журавлей. Если они уже улетают в теплые края, зима наступит рано. Если летят низко — значит, зима будет теплой. А если к тому же летят молча — жди скоро беды. Кроме того, вот какие еще приметы есть на этот день:
В этот день собирали бруснику и готовили из нее разные лакомства: пироги, варенье, компоты. Вот чем еще занимались наши предки в этот день:
В этот день нельзя лениться и долго валяться в постели: важно найти себе полезное занятие, даже если у вас выходной. Вот чего еще не следует делать 5 сентября:
Георгий Мазуркевичч.