В «Аптекарском огороде» расцвела редкая черная орхидея
Максиллярия шункеана (Maxillaria schunkeana) является одной из самых черных представителей своего вида.
Максиллярия шункеана (Maxillaria schunkeana) является одной из самых черных представителей своего вида.
Черная орхидея-паук расцвела в пальмовой оранжерее Ботанического сада МГУ, рассказали в телеграм-канале сада.
Там уточнили, что Максиллярия шункеана (Maxillaria schunkeana) является одной из самых черных представителей своего вида. Несмотря на то, что орхидеи не вырабатывают темный пигмент, растение по мере роста окрашивается в цвет, близкий к черному. По словам специалистов, это происходит за счет смешения красных и пурпурных антоцианов. При этом гибридизаторы внутри растения способны довести цветки до максимально темного пигмента.
В саду уточнили, что москвичи смогут увидеть орхидею-паука в «Аптекарском огороде». Там следующие две недели в филиале Ботанического сада открыта выставка осенних цветов, где представлены амсонии, посконники, седумы и эхинацеи.