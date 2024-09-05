Народные приметы на 6 сентября 2024: что можно и нельзя делать в этот день

Что можно и нельзя делать 6 сентября 2024 года и какие приметы связаны с этим днем.
Считалось, что в этот день в лесу можно встретить волшебный красный цветок. Встреча с ним считалась дурным знаком: он заманивает людей в болота и наводит на них дурные события. Вот какие еще приметы есть на этот день:
Чтобы привлечь богатство, на Евтихия Тихого засушивали 12 желтых листьев с разных деревьев и прятали в потайное место — а в первый день зимы доставали их и закапывали под сухим деревом. Кроме того, вот чем еще можно заняться в этот день:
Ночь постепенно становится длиннее, а злые силы, как считалось, крепнут — поэтому считалось, что в этот день нельзя шуметь, и надо посвятить его тихим, спокойным, домашним делам. Вот чего еще не стоит делать сегодня: