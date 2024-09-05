13:12 (мск), источник: Погода Mail

Народные приметы на 6 сентября 2024: что можно и нельзя делать в этот день

6 сентября в народном календаре называется Евтихий Тихий. Православные верующие вспоминают в тот день священномученика Евтихия, ученика апостолов Иоанна и Павла. Считалось, что этот день обычно проходит тихо, и шуметь в него никому тоже не стоит.

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Что можно и нельзя делать 6 сентября 2024 года и какие приметы связаны с этим днем.

Приметы погоды 6 сентября

Считалось, что в этот день в лесу можно встретить волшебный красный цветок. Встреча с ним считалась дурным знаком: он заманивает людей в болота и наводит на них дурные события. Вот какие еще приметы есть на этот день:

  • солнце скрылось за тучами — значит, зима близко;
  • в лесу много брусники — надо скорей собирать урожай;
  • много желудей — к суровой зиме;
  • радуга — к хорошей погоде;
  • воробей пьет воду из лужи — будет тепло;
  • услышал эхо — быть беде;
  • синица кричит — скоро придет холодная, дождливая осень.

Что можно делать 6 сентября

Чтобы привлечь богатство, на Евтихия Тихого засушивали 12 желтых листьев с разных деревьев и прятали в потайное место — а в первый день зимы доставали их и закапывали под сухим деревом. Кроме того, вот чем еще можно заняться в этот день:

  • собраться дома на тихое застолье и пригласить друзей;
  • петь песни — только негромко;
  • отправиться вместе с близкими в лес на тихую охоту — за грибами;
  • поделиться с близкими интересными историями;
  • заняться рукоделием или другим тихим и спокойным трудом.

Что запрещено делать 6 сентября

Ночь постепенно становится длиннее, а злые силы, как считалось, крепнут — поэтому считалось, что в этот день нельзя шуметь, и надо посвятить его тихим, спокойным, домашним делам. Вот чего еще не стоит делать сегодня:

  • попадать под порывы ветра, иначе скоро застигнут беды;
  • смотреть на восход солнца — так можно накликать болезни;
  • кричать, громко смеяться, шуметь в доме — это точно приведет к неприятностям;
  • месить тесто и печь пироги — к нищете;
  • проводить обряды с целью приворожить любимого — результат будет противоположный.

Георгий Мазуркевич

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