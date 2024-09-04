Магнитные бури в сентябре 2024-го: ужасные дни для метеозависимых

Согласно прогнозам, в первый месяц осени ожидаются сразу несколько сильных волн возмущений. Подробнее о том, как пережить очередные вспышки и кому стоит быть особенно осторожным, — в материале «Известий».
Геомагнитные бури в сентябре 2024 года: расписание по дням
Геомагнитными бурями называют возмущения магнитного поля Земли, вызванные взаимодействием солнечного ветра с магнитосферой планеты. Солнечный ветер состоит из заряженных частиц, выбрасываемых Солнцем, особенно в периоды вспышечной активности. Когда этот поток частиц достигает Земли, он может вызывать значительные колебания магнитного поля планеты.
Это природное явление является одним из важнейших элементов солнечно-земной физики и ее практической части, обычно обозначаемой термином «космическая погода». В частности, геомагнитные бури часто связаны с выбросами корональной массы (CME) — гигантскими выбросами плазмы и магнитного поля Солнца.
По силе воздействия выделяют пять уровней интенсивности вспышек, их обозначают латинской буквой G. Так, G1 считается незначительной магнитной бурей, а G5 — сильной и опасной.
Ирина Гривцева и Денис Банченко, ученые Международного исследовательского центра человеческого фактора (МИЦ ЧФ) «Стратегия», рассказали «Известиям», что сентябрь 2024 года действительно ожидается активным с точки зрения геомагнитных явлений.
— Существует ряд прогнозов, основанных на данных наблюдений за солнечной активностью, которые указывают на вероятность нескольких дней с интенсивными геомагнитными бурями. Наиболее неблагоприятными днями могут стать 4—5 сентября, 12—13 сентября и 24—26 сентября. Однако точные даты и интенсивность бурь могут уточняться по мере приближения этих дней, поскольку солнечная активность трудно предсказуема на 100%, — говорят эксперты.
Согласно предположению ученых, буря в первый период, которая пройдет с 4 по 5 сентября, окажется слабой и практически никак не повлияет на окружающую среду. Геомагнитный фон Земли пошатнется в середине месяца (12−13 сентября). Эксперты предупреждают, что с проблемами со здоровьем могут столкнуться метеозависимые люди. Наиболее часто проявляются такие симптомы, как нарушение сна, повышенная утомляемость, потеря аппетита. Третьей календарной зоной риска станет третий период, то есть с 24 по 26 сентября. Буря будет представлять опасность для людей с ослабленным иммунитетом и тех, кто недавно прошел курс химиотерапии, считают эксперты. Внимательным стоит быть также пациентам с разными хроническими заболеваниями.
Геомагнитные бури в сентябре 2024 года: влияние на человека.
В последние годы на фоне потепления климата заметно усилился интерес к метеопатологии, исследующей влияние метеорологических факторов, включая геомагнитные бури, на здоровье населения.
Адаптивные физиологические механизмы большинства людей позволяют им приспосабливаться к различным погодным условиям без заметных нарушений. Лишь снижение эффективности этих механизмов приводит к возникновению различных патологических реакций, которые могут быть связаны с изменениями космической погоды, включая геомагнитные бури, поясняют Денис Банченко и Ирина Гривцева.
Правда, влияние геомагнитных бурь на здоровье человека до сих пор остается предметом исследований. Председатель Общественного совета при Федеральной службе по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, член российской делегации в UNESCO Вадим Петров отмечает, что некоторые люди, особенно те, кто страдает от сердечно-сосудистых заболеваний, могут испытывать ухудшение самочувствия во время таких бурь.
— Симптомы могут включать головные боли, повышенную утомляемость, раздражительность и нарушения сна. Как показывают исследования, изменения в магнитном поле могут влиять на вегетативную нервную систему человека, что приводит к вышеуказанным симптомам. Особенно осторожными должны быть люди с хроническими заболеваниями сердца и сосудов, а также пожилые люди, — рассказал эксперт.
Отметим, что около 70% гипертонических кризисов, инфарктов и инсультов случается во время магнитных бурь. Врач-терапевт группы компаний BestDoctors Вероника Лисицкая добавила, что у здорового человека не должно быть каких-либо негативных реакций на изменение погодных условий, в том числе на повышение атмосферного давления и магнитные бури.
Магнитные бури в сентябре 2024 года: как обезопасить себя.
На изменения в погоде могут реагировать многие люди. Человеческий организм существует в постоянном взаимодействии с окружающей средой, поэтому для всех без исключения людей характерна метеочувствительность, подмечают исследователи Ирина Гривцева и Денис Банченко. По их мнению, с повышенной метеочувствительностью поможет справиться нейротренинг.
— Нейротренинг основан на идее, что мозг можно тренировать точно так же, как мы тренируем и мышцы в зале. Он работает на принципах нейропластичности, означающей, что мозг может изменять структуру и функционирование в ответ на новые опыты и задачи, — поясняют эксперты.
Всё же для минимизации влияния магнитных бурь на здоровье рекомендуется соблюдать несколько простых, но эффективных мер.
— Во-первых, важно поддерживать здоровый образ жизни: сбалансированное питание, регулярные физические упражнения и достаточный сон. Во-вторых, в дни повышенной солнечной активности стоит избегать чрезмерного стресса и физических нагрузок. Также полезно следить за прогнозами космической погоды и заранее планировать свою активность в зависимости от ожидаемых геомагнитных условий, — предупреждает Вадим Петров.
Кроме того, гипертоникам врачи рекомендуют пить больше воды и снизить потребление соли. При железодефицитной анемии важно употреблять препараты железа и есть железосодержащие продукты, такие как сушеные фрукты, финики, зеленые овощи.
Как считает большинство экспертов, помимо соблюдения общих правил не помешает пройти хотя бы минимальный объем обследований (общий анализ крови на железо, ферритин и ТТГ). Поскольку ухудшение самочувствия может быть связано с более серьезной проблемой, нежели просто метеозависимость.