У берегов Кипра произошло землетрясение магнитудой 4,9
НИКОСИЯ, 4 сентября. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 4,9 зафиксировано у берегов Кипра. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
НИКОСИЯ, 4 сентября. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 4,9 зафиксировано у берегов Кипра. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
По его данным, эпицентр подземных толчков находился в 17 км к юго-западу от города Пафос, где проживают порядка 35,9 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 11 км.
Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.