09:28 (мск), источник: ТАСС

У берегов Кипра произошло землетрясение магнитудой 4,9

НИКОСИЯ, 4 сентября. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 4,9 зафиксировано у берегов Кипра. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

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Источник: РИА "Новости"

По его данным, эпицентр подземных толчков находился в 17 км к юго-западу от города Пафос, где проживают порядка 35,9 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 11 км.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

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