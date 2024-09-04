Синоптик Вильфанд рассказал о работающих приметах погоды

Он объяснил, что перед дождем воздух становится влажным. Из-за этого крылья у мелких насекомых намокают, и они начинают летать низко над землей. Птицы, заметив это, следуют за ними вниз.
Согласно другой примете, если солнце на закате красного цвета, погода на следующий день будет хорошей, если белое — следует ждать дождя, ветра и облачной погоды.
— Здесь объяснение тоже физическое. Когда солнце заходит, сначала поглощается часть коротковолнового спектра, затем, — среднего. Длинные, красные, волны поглощаются в самом конце. Так происходит, когда воздушная масса однородна. Но, когда лучи проходят через неоднородную массу, когда приближается фронт, поглощаются все цвета. И получается, что белесый цвет солнца действительно связан с осадками, ветром, облачностью, которых следует ожидать на следующий день, — цитирует Вильфанда «Лента.ру».
Синоптик подчеркнул, что другие приметы погоды не работают, поэтому любые предсказания на год или сезон не имеют смысла.
Ночью 5 и 6 сентября в Московской области сложится предзаморозковая ситуация. Об этом во вторник, 3 сентября, «Вечерней Москве» сообщил синоптик Александр Ильин. Кроме того, не исключена вероятность, что местами в Московской области на траве можно будет наблюдать изморозь.