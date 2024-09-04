09:32 (мск), источник: Российская газета

Камчатские спасатели предупредили о возможном извержении вулкана Ключевской

Об угрозе извержения вулкана Ключевской сообщили в главке МЧС РФ по Камчатскому краю.

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Камчатские спасатели предупредили о возможном извержении вулкана Ключевской | Источник: Российская газета

«Возможно новое побочное извержение вулкана с центром примерно в 10 км от вершины в северо-восточном направлении», — говорится в сообщении ведомства.

Между тем по данным Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН (ФИЦ ЕГС РАН), с 1 сентября на северо-восточном склоне вулкана Ключевской в 10 км от вершины начали регистрироваться поверхностные локальные землетрясения, что может говорить о готовящемся побочном извержении в этом районе. Ученые отметили, что у них мало опыта регистрации таких явлений в реальном времени.

«Последний побочный прорыв на вулкане Ключевской (прорыв имени Г. С. Горшкова) был зарегистрирован 18 февраля 2021 года на северо-западном склоне, до этого 30 лет на Ключевском действовал только вершинный кратер», — уточнили в КФ ЕГС РАН.

Сейсмологи предупредили, что можно ожидать лавовых потоков, выбросов пепла на высоту до 10 км над уровнем моря. В ближайших населенных пунктах возможен пеплопад. Туристам настоятельно рекомендовано не приближаться к вулкану.

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