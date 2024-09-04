Камчатские спасатели предупредили о возможном извержении вулкана Ключевской
Об угрозе извержения вулкана Ключевской сообщили в главке МЧС РФ по Камчатскому краю.
Об угрозе извержения вулкана Ключевской сообщили в главке МЧС РФ по Камчатскому краю.
«Возможно новое побочное извержение вулкана с центром примерно в 10 км от вершины в северо-восточном направлении», — говорится в сообщении ведомства.
Между тем по данным Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН (ФИЦ ЕГС РАН), с 1 сентября на северо-восточном склоне вулкана Ключевской в 10 км от вершины начали регистрироваться поверхностные локальные землетрясения, что может говорить о готовящемся побочном извержении в этом районе. Ученые отметили, что у них мало опыта регистрации таких явлений в реальном времени.
«Последний побочный прорыв на вулкане Ключевской (прорыв имени Г. С. Горшкова) был зарегистрирован 18 февраля 2021 года на северо-западном склоне, до этого 30 лет на Ключевском действовал только вершинный кратер», — уточнили в КФ ЕГС РАН.
Сейсмологи предупредили, что можно ожидать лавовых потоков, выбросов пепла на высоту до 10 км над уровнем моря. В ближайших населенных пунктах возможен пеплопад. Туристам настоятельно рекомендовано не приближаться к вулкану.