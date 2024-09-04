09:17 (мск), источник: ТАСС

Погода на День города в Москве будет теплой

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Дождь на День города в Москве не ожидается, температура воздуха днем составит 25 — 27 градусов. Об этом рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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Источник: Агентство «Москва»

«В субботу и воскресенье воздушные массы в Москве будут находиться в центре антициклона, поэтому ветер будет слабым. Утро прохладное, вечер умеренно теплый, днем комфортно — около 25 — 27 градусов, осадков не прогнозируется», — сообщил он.

Метеоролог добавил, что ночная температура ожидается в диапазоне 6 — 11 градусов, утром может быть около 10 градусов.

Он отметил, что в среду днем прогнозируется 24 — 26 градусов, ночью — 10 — 15. Такая температура на 6 градусов выше климатической нормы для сентября в столице.

В четверг из-за выраженного северо-восточного ветра, температура воздуха понизится до 20 — 22 градусов, по области она составит 18 — 23. С 6 сентября температура снова немного поднимется и составит 20 — 25 градусов.

Ночью будет отмечаться 11 — 12 градусов, в Московском регионе температура может опуститься до 4 — 9 градусов, уточнил метеоролог.

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