Как вырастить фасоль в открытом грунте или в домашних условиях

Сегодня существует около 250 видов этой бобовой культуры. Основные группы: обыкновенные, многоцветковые, остролистные, лунообразные. Каждый вид фасоли имеет свои уникальные особенности.
Ниже представлены самые популярные сорта:
1. Фасоль обыкновенная (Phaseolus vulgaris L.). Наиболее распространенный сорт в России, который включает стручковую и зерновую фасоль.
2. Фасоль огненно-красная (Phaseolus coccineus). Этот сорт отличается крупными семенами и яркими соцветиями.
3. Фасоль лимская (Phaseolus lunatus). Сорт имеет плоские крупные бобы, обладает нежным вкусом.
4. Маш (Vigna radiata). Этот сорт отличается мелкими ярко-зелеными бобами. Маш часто используется в азиатской кухне. Это теплолюбивый сорт фасоли, в нашей стране он почти не выращивается.
5. Черная фасоль (Phaseolus vulgaris). Эта фасоль популярна в Латинской Америке. Черные бобы обладают насыщенным вкусом и высокой питательной ценностью.
«У лущильных сортов, которые выращиваются на зернобобовые цели, в стручках (бобах) образуются грубые волокна и жесткий пергаментный слой в створках. Эти сорта тоже можно использовать в овощных целях, но не целиком стручки, а только их недозревшие семена. У овощных (сахарных) сортов нет волокон и пергаментного слоя в бобах, поэтому именно у них и собирают молодые стручки целиком с незрелыми семенами. Еще сорта фасоли делятся по типу стебля на кустовые (высотой 20—60 см) и вьющиеся (длиной от 1,5—3 м), а также по скороспелости — от ранних (у которых от всходов до технической спелости проходит примерно 1,5—2 месяца) до позднеспелых (примерно 3 месяца)», — отмечает эксперт Даниил Костылев, ученый-агроном, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, владелец питомника «Цветник Урала».
Как выбрать семена фасоли для выращивания
Рекомендуем учесть следующие правила:
- выбирайте районированные сорта, подходящие для вашего климата;
- учитывайте особенности почвы и погодных условий в вашем регионе проживания;
- при использовании собственных семян выбирайте крупные бобы без следов повреждений и плесени.
Когда нужно сажать фасоль
Эту бобовую культуру следует сажать, когда почва достаточно прогреется и минует угроза возвратных заморозков. Обычно это конец весны или начало лета, но точные сроки зависят от региона. Далее перечислим основные периоды для различных территорий:
- Подмосковье — вторая половина мая;
- Ленинградская область — конец мая — начало июня;
- Урал и Сибирь — конец мая — начало июня;
- южные регионы России — середина апреля.
«Фасоль — это теплолюбивая культура, ее семена начинают прорастать при температуре от +10…+12 °C, а молодые всходы погибают при любых заморозках. Поэтому посев проводят в поздние сроки, одновременно с тыквенными культурами, когда прогреется почва и минует опасность весенних заморозков», — рассказывает эксперт Даниил Костылев.
Как посадить фасоль в открытый грунт
Для успешной посадки растений рекомендуем обеззаразить и прорастить семена, выбрать место, хорошо освещенное и защищенное от ветра. Заранее подготовить лунки для посадки бобов с учетом особенностей выращиваемого сорта. Далее умеренно увлажнить лунки и посадить в каждую из них по 3—6 бобов, засыпать рыхлой землей, слегка уплотнить почву ладонями и еще один раз полить землю.
В северных регионах можно выращивать фасоль рассадным способом, а в южных — сажать сухими семенами.
Сухие бобы прорастают в течение 10—14 дней. Поэтому перед посадкой их рекомендуется замочить в теплой воде на период от 12 до 24 часов. Этот процесс ускорит появление проростков.
Семена помещают в широкую емкость, накрывают влажной марлевой салфеткой и заливают теплой водой. Проращивают бобы в темном теплом месте. После появления проростков посевной материал сажают в подготовленные лунки на грядке либо в стаканчики для рассады, засыпав их слоем рыхлого грунта около 3 см.
Для обеззараживания семян перед проращиванием используют 1%-й раствор марганцовки (1 г на 200 мл воды). В этом составе бобы замачивают на 15—30 минут, потом вынимают и ополаскивают чистой водой.
Фасоль предпочитает хорошо дренированную суглинистую почву со слабокислым или нейтральным pH в диапазоне от 6,0 до 7,0. Тяжелые виды грунта предварительно обогащают разрыхляющими компонентами (торфом, лежалыми опилками), а кислые (pH ниже 6,0) осенью раскисляют.
Не рекомендуем выращивать фасоль на глинистых почвах, так как она не переносит застоя влаги. Кроме того, растению требуется солнечное и защищенное от ветра место.
За две недели перед посадкой фасоли в почву вносят полведра органического удобрения (компоста или перегноя), 30 г суперфосфата и 20 г сухой древесной золы на 1 кв. м. Далее почву аккуратно перекапывают и разравнивают граблями.
Одним из уникальных свойств растения считается естественная способность фиксировать азот в грунте. Благодаря этому, потребность в дополнительных удобрениях снижается. А также фасоль считается отличным предшественником для других культур, но не для бобовых.
Глубина посева семян составляет 2—3 см на тяжелых (суглинистых и глинистых) почвах и 4—5 см на легких (песчаных и супесчаных). Междурядья у кустовых сортов создают от 20—40 см (в зависимости от сорта), между растениями в ряду — 10—12 см. У вьющихся сортов ширина междурядий больше, от 40—60 см.
Подготовленные лунки умеренно поливают, затем в каждую кладут от 3—6 бобов плашмя или боком (местом появления корешка вниз), засыпают рыхлой почвой и слегка уплотняют руками. Затем умеренно увлажняют грядку еще раз.
А после появления молодых саженцев слабые ростки удаляют, оставляя один или два самых сильных.
Уход и правила выращивания фасоли
Эта бобовая культура достаточно неприхотливая и засухоустойчивая, но все-таки требует регулярного ухода. Растениям необходим полив теплой водой под корень, регулярная прополка и аккуратное рыхление, окучивание посадок два или три раза за сезон. А также советуем проводить подвязку для вьющихся сортов. Далее подробно расскажем про каждый этап.
Фасоль требует регулярного увлажнения, особенно в период цветения и формирования бобов. Однако избегайте застоя жидкости на грядке. Поливают растения теплой мягкой водой под корень. Водопроводную воду используют только после отстаивания.
«В начальный период роста орошают фасоль только в засушливую погоду, так как при избытке влаги у нее разрастается ботва в ущерб цветению и плодообразованию. Поливы увеличивают в период цветения для формирования большого и качественного урожая», — рассказывает эксперт Даниил Костылев.
Во время появления первой пары листьев фасоль подкармливают суперфосфатом (30 г суперфосфата разводят в 10 л воды на 1 кв. м). В период бутонизации необходима подкормка калийным удобрением (15 г удобрения на 10 л воды на 1 кв. м). Когда формируются бобы, посадки подкармливают древесной золой. Удобряют растения после дождя или полива в утренние или вечерние часы под корень.
В подкормке азотными удобрениями фасоль не нуждается, так как азотфиксирующие бактерии на ее корнях способны усваивать этот химический элемент из воздуха. Избыток азота приводит к сильному росту ботвы в ущерб цветению и плодообразованию.
Вьющиеся сорта фасоли нуждаются в фиксации, так как они сильно ветвятся. Советуем использовать опоры или шпалеры для поддержки растений. А кустовые сорта в подвязке не нуждаются.
«Для растений ставят поддержку в виде деревянных кольев или бамбука. Можно также разместить вьющуюся фасоль рядом с оградой с солнечной стороны, чтобы поддержкой служила сама ограда. Например, вертикально натянуть опоры из проволоки или шпагата», — рекомендует Даниил Костылев.
Защита от болезней и вредителей
Регулярно осматривайте растения и поврежденные листья. Применяйте биологические или химические средства защиты при необходимости.
Для фасоли опасны следующие насекомые:
- тля;
- белокрылка;
- фасолевая зерновка;
- слизень;
- улитка;
- капустная совка.
Для защиты от тли, совок и белокрылки применяют химические и биологические инсектициды, которыми опрыскивают растения строго по инструкции. Для борьбы со слизнями и улитками применяются ручной сбор, специальные препараты и ловушки.
Распространенные заболевания:
- фузариозная корневая гниль;
- бактериальный ожог;
- вирусная мозаика;
- ложная мучнистая роса (пероноспороз);
- мучнистая роса;
- ржавчина;
- серая гниль.
От грибковых заболеваний помогает обработка фунгицидными препаратами. Вирусная мозаика неизлечима для растений. Симптомы — обесцвеченные прожилки листьев и вздутые пятна. Возбудитель заболевания в почве сохраняется в течение нескольких лет.
Профилактика вирусных заболеваний — это правильная агротехника, севооборот (на одном месте фасоль или другие бобовые культуры высаживают только один раз в 3—4 года), обеззараживание семян перед посевом, а также борьба с тлей и черными садовыми муравьями, которые ее разносят.
Уборка начинается, когда бобы достигнут зрелости. Стручковую фасоль собирают на стадии молочной зрелости, а зерновую — после полного созревания.
Собирать бобы лучше утром, когда в них самый высокий уровень сахаров. Их лучше срезать ножницами или аккуратно срывать руками, чтобы не повредить растения.
Спаржевые сорта убирают по мере формирования бобов, когда зерно только сформировалось, а створки еще мягкие. В случае с зерновыми нужно дождаться, когда створки станут сухими и жесткими, а бобы — твердыми на ощупь. Кустовую фасоль убирают полностью, когда начинают желтеть листья.
«Уборку стручков у овощных сортов начинают выборочно через неделю после образования завязей. В это время стручки становятся сочными и легко разламываются. Для консервирования семян их сбор проводят позже, когда они вырастут, но еще не затвердеют (пока их можно раздавить пальцами). Стручки у вьющихся форм фасоли убирают периодически, по мере отрастания, что стимулирует образование новых плодов», — рассказывает эксперт.
Особенности выращивания фасоли на подоконнике в домашних условиях
В помещении лучше сажать скороспелые спаржевые кустовые сорта, потому что их высота около 50 см. Такое растение отлично растет в горшке объемом около 3 л, а урожай дает через 2 месяца после посадки. Вьющиеся сорта созревают дольше, а для роста им нужен большой горшок (около 30 л).
Ниже перечислим основные аспекты выращивания фасоли дома:
1. Для выращивания используйте глубокие горшки.
2. Фасоль нуждается в большом количестве света. Лучше ставить емкость с посадками на южное окно. Световой день не менее 12 часов.
3. Оптимальная температура для активного роста — +20…+25 °C.
4. Необходим регулярный полив без застоя воды.
5. Для подкормки используйте жидкие удобрения для комнатных растений.
Как правильно хранить фасоль
Бобы подсушивают в течение 10—14 дней. Хорошо высушенную фасоль хранят в холщовых мешочках или стеклянных банках с крышками в темном сухом и прохладном месте. Срок хранения фасоли составляет один год. Кроме того, бобы можно замораживать или мариновать.
Чек-лист для садовода: как правильно выращивать фасоль
Посадка и выращивание этой бобовой культуры — процесс простой и интересный. Она не только неприхотлива, но и очень полезна для здоровья.
Рекомендуем следовать нашим советам:
1. Учитывайте климатические и региональные особенности при выборе семян.
2. Своевременно замочите бобы перед посадкой.
3. Осенью подготовьте плодородную землю на грядке.
4. Эту бобовую культуру рекомендуем сажать, когда почва достаточно прогреется и минует угроза возвратных заморозков.
5. Соблюдайте режим поливов и подкармливайте растения.
6. Регулярно окучивайте посадки и рыхлите почву на грядке.
7. Используйте опоры для подвязки вьющихся сортов.
8. Регулярно осматривайте растения и поврежденные листья. Применяйте биологические или химические средства защиты от болезней и вредителей.
9. Своевременно собирайте урожай фасоли.
Автор: Анастасия Калинина
Эксперт: Даниил Костылев, ученый-агроном, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, владелец питомника «Цветник Урала»