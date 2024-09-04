Укроп на подоконнике: как посадить и вырастить в квартире

Какие сорта укропа подойдут для выращивания на подоконнике
Не существует отдельных сортов укропа для выращивания дома, можно использовать практически любые небольшие по размеру (под горшок) растения.
В таблице ниже представлена информация, которая поможет вам вырастить зелень на подоконнике.
|Сорт
|Описание
|«Грибовский»
|Раннеспелый неприхотливый сорт
|«Гренадер»
|Ароматный, ярко-зеленый, устойчив к вредителям и болезням
|«Кибрай»
|Позднеспелый, долго стоит, крупная растительная розетка, компактный куст
|«Салют»
|Устойчив к заболеваниям и вредителям, позднеспелый, мощный, с крупными листьями
|«Ришелье»
|Среднеспелый, синевато-зеленый, устойчив к заболеваниям и вредителям, декоративный и ароматный сорт
|«Гурман»
|Неприхотлив, переносит понижение температуры (и даже небольшие заморозки), влаголюбивый озимый сорт
|«Русский размер»
|Мощный, густой, среднеспелый, витаминный сорт укропа
|«Аллигатор»
|Неприхотливый, среднепоздний, устойчив к пожелтению, зимостойкий сорт
Пошаговая инструкция по посадке укропа на подоконнике
Это однолетнее травянистое растение обычно неприхотливое и морозостойкое. Далее расскажем про основные аспекты.
Советуем заранее определиться с сортом для выращивания. Разновидность выбирают исходя из нескольких пунктов:
- время созревания (раннеспелый, среднеспелый, позднеспелый);
- устойчивость к болезням и насекомым;
- размеры (компактный или ветвистый).
Тара должна быть больше 10 см. Подойдут глубокие горшки от 1—1,5 л. Можно сделать большие ящики под размер подоконника.
Порядок следующий: чем больше грунта у растения, тем лучше оно питается, больше получает влаги, равномерно освещается солнцем или фитолампой.
Обеззаразить емкости можно 2%-м раствором марганцовки.
3. Выбор правильного грунта
Для укропа необходим плодородный рассыпчатый грунт нейтральной кислотности. Используют как покупную универсальную землю, так и смесь покупного грунта с огородным.
У семян укропа есть плотная оболочка из эфирных масел. Если ее не убрать, то саженцы могут и не вырасти.
Последовательность действий следующая:
1. Прополоскать посевной материал в теплой воде.
2. После этого замочить в слегка горячей воде на сутки.
3. Семена разложить на влажной ткани, сверху накрыть вторым куском ткани. Периодически поливать водой. Как только прорастут, их можно сажать в землю.
Второй способ — положить семена в тканевый мешочек, периодически его смачивать водой. После этого замочить в 1%-м растворе марганцовки на 4 часа. Цвет у раствора должен быть ярко-розовым, не лиловым.
Третий способ — замочить семена в растворе золы. Нужно взять 2 столовые ложки древесной золы, растворить в литре теплой воды. Настаивать в течение двух суток, помешивая. После этого слить жидкость. На дне останется слой золы. В этот осадок кладут мешочек с семенами укропа на 4 часа.
Четвертый способ — замочить семена в травяном отваре ромашки. Одну столовую ложку сырья залить стаканом кипятка. Настаивать, пока температура раствора не станет +50 °C. После этого мешочек с семенами укропа замочить в отваре на полчаса.
Пятый способ — подержать семена в алоэ. Нужно завернуть несколько листьев алоэ в фольгу, положить в холодильник примерно на 10 дней. Отжать сок. Разбавить его водой в соотношении 1: 1. На сутки оставить семена укропа в этом растворе.
В качестве жидкости для увлажнения можно использовать талую воду: в ней много кислорода, она мягче и свежее. Кроме этого, важно не передержать семенной материал в растворах, так как он может подгнить.
В стаканчиках для посадки должны быть отверстия на дне, через которые происходит отток воды. Можно дополнительно добавить дренаж (слой кирпичной крошки, мелкой гальки, агроперлита или керамзита).
Для крепкой рассады укропа можно использовать различные стимуляторы роста, такие как «Гумат» или «Циркон».
Укроп можно посадить в борозды или всплошную. Заделывают семена на 0,5 см, расстояние между рядами — 2 см. При втором типе посадки семена выкладывают на влажную почву, а потом присыпают рыхлой землей.
Посевы накрывают стеклом или пленкой. Каждый день проветривают по 15 минут. Примерно через неделю появятся всходы. Стекло убирают, а ростки ставят на светлый подоконник.
Как быстро вырастить укроп на подоконнике
Для быстрого урожая нужен планомерный тщательный уход. Укропу должно хватать света, удобрений и полива. Ему нужны комфортные температура и влажность. После такого ухода через 5—8 недель вы получите вкусную пряную зелень в большом количестве.
С осени до ранней весны растениям нужна дополнительная досветка фитолампами. Лучше всего растет на подоконнике укроп с марта по август, когда ему хватает солнца. Так как это светолюбивая культура, ей нужно примерно 14 часов освещения. Это должны быть непрямые солнечные лучи, так как укроп не любит не только тень, но и очень яркое прямое солнце.
Зимой хватит биколорных светильников с красным и синим (фиолетовым) спектром на расстоянии в 50 см от растений.
2. Температура и влажность
Советуем поддерживать температуру от +8…+20 °C. Так как зимой на подоконниках часто высокая температура, зелень желательно периодически проветривать. Влажность воздуха должна быть около 50%. В более влажных условиях есть риск получить грибок на растениях.
Укроп — влаголюбивая культура, воды ему нужно много. Почва в горшке всегда должна быть влажной. Для полива можно взять снеговую или отстоянную воду. Кроме полива, кусты укропа еще периодически опрыскивают из пульверизатора, особенно это полезно, если под подоконником есть батарея, которая сушит воздух.
В качестве удобрения можно использовать универсальные подкормки или биогумус дважды в месяц.
5. Защита от болезней и вредителей
Риск заболеть или подцепить вредителя у комнатных растений меньше, чем в открытом грунте. Но здесь важно следить за влажностью воздуха, качеством почвы, регулярно удобрять и поливать кусты, прореживать и освобождать от сорняков.
Если растение все же будет повреждено, для защиты его можно аккуратно обработать инсектицидами или фунгицидами по инструкции.
Сколько всходит укроп и как правильно собирать урожай
Всходы укропа будут видны примерно через 12 дней после посадки. Первую зелень получают спустя примерно месяц. Чтобы укроп был пышным, ночью температуру желательно снижать до +10 °C.
Важно: чем жарче в помещении, тем больше укропу нужен свет, чтобы не вытянуться и расти здоровым.
Срезать урожай можно секатором или садовыми ножницами. Для этого нужно состричь зелень укропа, оставляя 2—3 см на стебле (и несколько листьев). Если оставить часть растения, то новая зелень возле срезов отрастет, но уже гораздо меньше. Периодически стоит подсевать укроп, а после полной срезки повторно зелень не нарастает.
Лайфхаки опытных огородников по выращиванию укропа на подоконнике
Николай Хромов, кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник ФГБНУ «ФНЦ им. И. В. Мичурина» (наукоград Мичуринск), администратор группы во ВКонтакте «Садоводы-огородники-цветоводы России», говорит, что это увлекательное и полезное занятие принесет вам свежую и ароматную зелень круглый год. Ниже приведен подробный план, который поможет на всех этапах этого процесса.
Проверка семян укропа на всхожесть. Прежде чем посадить семена укропа, важно проверить их всхожесть. Это гарантирует, что вы используете жизнеспособные семена и увеличите свои шансы на получение здоровых растений.
- семена укропа;
- теплая вода;
- марля или бумажные полотенца.
1. Возьмите горсть семян укропа и поместите в емкость с теплой водой.
2. Дайте семенам намокнуть в течение 15—20 минут.
3. Расстелите марлю или бумажные полотенца на плоской поверхности.
4. Накройте семена еще одним слоем марли или бумажных полотенец.
5. Храните в теплом месте с температурой около +20…+25 °C.
6. Увлажняйте ежедневно, опрыскивая их водой.
7. Через 3—4 дня проверьте семена. Всхожие должны прорасти и иметь маленький белый корешок.
Выращивание укропа на подоконнике без земли. Вы можете успешно выращивать укроп на подоконнике без использования почвы. Существует несколько методов, которые вы можете использовать.
Выращивание укропа на вате. Материалы:
- вата;
- семена укропа;
- теплая вода;
- емкость для рассады или контейнер.
1. Поместите вату в емкость для рассады и хорошо смочите ее теплой водой.
2. Распределите семена укропа по поверхности ваты.
3. Накройте емкость для рассады крышкой или пленкой и поставьте в теплое место.
4. Ежедневно опрыскивайте водой, чтобы вата оставалась влажной.
5. Когда побеги достигнут высоты 2—3 см, поставьте контейнер на солнечный подоконник.
Выращивание укропа на мусорных пакетах. Материалы:
- прозрачные мусорные пакеты;
- семена укропа;
- вода;
- ножницы.
1. Сделайте несколько отверстий в дне мусорного пакета.
2. Положите пакет на противень или другую плоскую поверхность.
3. Заполните мусорный пакет на ⅔ водой.
4. Распределите семена укропа по поверхности воды.
5. Поместите мусорный пакет в теплое место.
6. Ежедневно меняйте воду, чтобы она оставалась чистой.
7. Когда побеги достигнут высоты 2—3 см, поставьте контейнер на солнечный подоконник.
- гидропонная система;
- питательный раствор;
- семена укропа.
1. Следуйте инструкциям по вашей гидропонной системе, чтобы настроить ее.
2. Добавьте питательный раствор в систему.
3. Поместите сетчатые чашки или горшки, наполненные растущей средой (например, керамзитом), в систему.
4. Посейте семена укропа в сетчатые чашки или горшки.
5. Поставьте гидропонную систему в теплое и солнечное место.
6. Регулярно проверяйте уровень питательного раствора и при необходимости доливайте его.
Особенности выращивания укропа на подоконнике зимой и летом. Условия выращивания укропа на подоконнике различаются в зависимости от времени года. Вот основные различия и советы по уходу:
1. Обеспечьте укропу дополнительный свет с помощью фитолампы.
2. Идеальная температура для роста укропа составляет +15…+20 °C.
3. Регулярно поливайте укроп, но не переусердствуйте.
4. Защитите укроп от сквозняков и холодных температур.
1. Поместите укроп на солнечный подоконник, но без прямых солнечных лучей.
2. Умеренно поливайте укроп по мере необходимости.
3. В особо жаркие дни опрыскивайте водой, чтобы повысить влажность.
4. Проветривайте помещение, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха.
Выращивание укропа на микрозелень. Это молодые побеги, которые имеют высокую питательную ценность. Вы можете выращивать микрозелень укропа на подоконнике с помощью простых шагов.
- семена укропа;
- ростки или контейнеры для микрозелени;
- слегка кислая питательная среда для растений (pH 5,5—6,5).
1. Замочите семена укропа в воде на ночь.
2. Слейте воду и промойте семена.
3. Распределите по поверхности питательной среды.
5. Опрыскайте семена водой и накройте контейнер крышкой или пленкой.
6. Храните в темном и теплом месте с температурой около +20 °C.
7. Опрыскивайте семена водой два раза в день.
8. Когда побеги достигнут высоты 2—3 см, поставьте контейнер на солнечный подоконник.
9. Поливайте микрозелень по мере необходимости.
10. Срежьте примерно через 7—10 дней после прорастания.
Лайфхаки при выращивании укропа на подоконнике. Вот несколько полезных советов, которые помогут вам вырастить пышный укроп на подоконнике:
1. Используйте свежие семена. Они имеют более высокую всхожесть.
2. Выращивайте укроп в широких контейнерах. Это позволит корням свободно расти и развиваться.
3. Регулярно подкармливайте укроп. Используйте органическое удобрение для растений или разбавленный водорослевый раствор.
4. Обрезайте укроп. Регулярная обрезка стимулирует рост новых листьев.
5. Защищайте укроп от вредителей. Используйте натуральные средства, такие как настой из крапивы или мыльный раствор.
6. Собирайте укроп для использования. Вы можете собирать листья укропа по мере необходимости. Используйте острые ножницы, чтобы срезать листья у основания растения.
Выращивание укропа на подоконнике — это вознаграждающее занятие, которое будет приносить вам свежую и ароматную зелень круглый год. Следуя этим руководствам и советам, вы сможете с легкостью вырастить здоровый и пышный укроп на своем подоконнике.
Что нужно запомнить о посадке и выращивании укропа на подоконнике
Вырастить зелень на подоконнике не так сложно, но у нее есть свои особенности:
1. Сорта различаются по скорости созревания, габаритам и холодостойкости.
2. Горшки для укропа должны быть примерно по 1,5 л, глубина — около 25 см.
3. Далее важно найти универсальный плодородный грунт, организовать правильное освещение, температуру, влажность, полив, подкормку.
4. Проращивают укроп под стеклом или под пакетом.
5. В закрытом грунте вероятность появления вредителей и болезней мала, но периодически растения проверяют.
6. Семена укропа можно оценить на всхожесть.
7. Поливать укроп полезнее талой или дождевой водой.
8. Вырастить укроп можно без земли (в пакетах, на вате, через гидропонику).
9. Ароматный укроп можно выращивать и в качестве микрозелени, срезая отросшие части растения.
10. Необходимо брать для посадки свежие семена, так они скорее прорастут.
11. Перед посадкой семена замачивают в горячей воде, чтобы смыть эфирные масла.
12. Собирают укроп по мере надобности. Для этого отрезают свежие листья, добавляют их в различные блюда.
Эксперт: Николай Хромов, кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник ФГБНУ «ФНЦ им. И. В. Мичурина» (наукоград Мичуринск), администратор группы во ВКонтакте «Садоводы-огородники-цветоводы России»