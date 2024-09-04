Не выбрасывайте! Куда девать ботву от картофеля и томатов
И что делали наши предки с лишней травой после уборки урожая.
И что делали наши предки с лишней травой после уборки урожая.
Многие огородники привыкли сжигать ботву после уборки картофеля и томатов на своем участке. Но садовод Марина Иванова не советует так делать. Как минимум, даже больную траву можно использовать для благих целей.
Возьмите слой ботвы картофеля или томатов и уложите на 15−20 сантиметров. Следующим таким же слоем положите скошенную траву. И так делайте поочередно, пока не заполнится компостная куча или яма.
Многие огородники боятся, что на ботве остались болезнетворные бактерии или грибки. Да, они действительно есть, но это не страшно. Компост нужно обработать любым фунгицидом, который вы часто используете. Читайте инструкцию на упаковке и действуйте.
Средство уничтожит болезни и вредителей и рассыпчатым компостом можно пользоваться уже через год.
Наш эксперт советует возле компоста высаживать тыквы. Растут как на дрожжах.
Наши прабабушки и прадедушки, оказывается, ботву от картофеля и томатов собирали и сжигали. Но под траву они закладывали картофель.
Ботва горела, овощи запекались как на углях. Затем устраивали гулянья с песнями и плясками.
А ботву от томатов любили закапывать под плодовые деревья примерно на один метр в глубину. Лопатой траву рубили, сверху укладывали негашеную известь (от болезней), проливали водой и уже потом засыпали землей.
Такой компост служил отличным удобрением для яблонь, груш, вишни и других деревьев.