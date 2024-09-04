Почва осенью. 5 главных ошибок, которые могут лишить урожая в новом сезоне
Например, огородники часто неправильно обеззараживают почву, а также неправильно сеют сидераты.
Например, огородники часто неправильно обеззараживают почву, а также неправильно сеют сидераты.
Если почву неправильно обработать осенью, то это отрицательно скажется на урожае в следующем сезоне. Растения могут отставать в развитии, и все это приведет к их гибели.
Садовод Светлана Городецкая заметила, что огородники по большей части совершают пять главных ошибок при подготовке грядок в сентябре и октябре. Но всего этого легко избежать. Главное найти золотую середину.
Многие дачники жалуются, что растения постоянно болеют, это сказывается на плодах. Но оказывается, что огородники неправильно обрабатывают свои участки, не затрагивают грунт. Это неправильно. Ведь патогены прекрасно переживают холода в земле, а весной могут уничтожить растения, перекинувшись на них.
Кроме того, некоторые садоводы чрезмерно увлекаются обработкой почвы, уничтожая не только болезни и вредителей, но и все остальное. Например, наш эксперт не советует использовать железный купорос с мочевиной или раствор медного купороса.
То есть этими средствами можно обрабатывать грядки, но только те, на которых все растения болели. Иначе можно навредить.
Мало кто из дачников измеряет кислотность в почве, и средства вносят на глаз. Как правило, дозировки на всем участке вносят одинаковые, это тоже неправильно, так как даже на соседних грядках концентрация может кардинально отличаться.
Не поленитесь, возьмите образцы почвы с грядок с глубины 10−15 сантиметров. Смешайте с дистиллированной водой в пропорции 1:1, получится кашица. На поверхности образуется жидкость. Возьмите любые лакмусовые тест-полоски и проверьте. Вы удивитесь, что почти все результаты будут разные.
Свежий навоз осенью вносить на грядки не стоит. Во-первых, в нем много семян сорных растений, с которыми садоводы отчаянно борются на своих участках. В конском навозе еще не очень большое количество семян, а вот коровий буквально кишит ими.
Во-вторых, не все растения любят свежий навоз. Под тыквы его еще можно внести, а в остальных случаях применяйте лучше перегной. То есть это тот же навоз, но который перегнивал 2−3 года.
Огородники часто спорят между собой — перекапывать огород осенью или не стоит. По мнению многих, перекопка портит структуру почвы, но тут есть нюанс. Надо понимать, что грунт у всех разный. И тяжелую землю, например, обязательно надо разрыхлять компостом, перегноем.
Удобрения должны находиться на глубине 15−20 сантиметров в почве, так как на поверхности от них толку не будет.
Сидераты бывают разные, и не все можно бездумно использовать в огороде. Есть крестоцветные, бобовые, злаковые и так далее. Соответственно, сеять сидераты, где недавно росли культуры тех же семейств, нельзя. В противном случае, в земле копятся болезни и вредители, а также выносится питание.
Кроме того, у сидератов разные функции. Например, редька борется с вредителями, но не с болезнями. А овес, горчица и фацелия борются с болезнями, и их можно вместе с рожью сеять под зиму.